"Welcome Week BSU". В БГУ стартовала ознакомительная неделя для иностранных студентов

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ознакомительная неделя для иностранных первокурсников "Welcome Week BSU" стартовала в Белорусском государственном университете, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.



Участниками проекта стали около 50 первокурсников из разных стран. Среди них представители России, Китая, Туркменистана, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана и Азербайджана.



Для ребят подготовили насыщенную образовательную и просветительскую программу. "В течение недели пройдут диалоговые площадки, тематические лекции и интерактивные занятия. Студентов познакомят со структурой и общественной жизнью ведущего белорусского вуза, деятельностью студенческих организаций, ключевыми проектами и традициями. Особое внимание уделят разъяснению норм белорусского законодательства, особенностям национальной культуры и открытым для молодежи возможностям самореализации", - рассказали в пресс-службе.



Участникам также предстоит знакомство с историческим, промышленным и культурным потенциалом Беларуси. Иностранные студенты посетят университетский дворик и Музей землеведения БГУ, Академию Министерства внутренних дел, Национальный художественный музей Беларуси и кондитерскую фабрику "Слодыч", а также совершат обзорную экскурсию по Минску. Кроме того, первокурсники станут зрителями традиционного театрализованного шоу-представления "Виват, студент БГУ!".



Инициатива направлена на ускорение адаптации иностранных обучающихся, поликультурное воспитание, а также укрепление взаимопонимания и дружбы между молодежью разных стран. Организаторами инициативы выступают управление по идеологической и воспитательной работе совместно с Советом землячеств БГУ.-0-