WB Тaxi начинает работу в Могилеве 11 ноября

В WB Taxi действует программа привилегий: при оплате поездок картой через приложение начисляются бонусные баллы. В дальнейшем их можно применить при оплате поездки по карте.На первом этапе пользователям доступен тариф "Стандарт". В ближайшие недели сервис запустит дифференцированную систему тарифов: в приложении можно будет выбрать "Комфорт" и "Мульти" - последняя опция позволяет искать машину сразу в нескольких категориях, чтобы ускорить подачу автомобиля."Для перевозчиков WB Taxi предлагает прозрачные условия сотрудничества, регулярные выплаты и возможность получения дополнительного дохода при соблюдении условий сотрудничества с сервисом", - отметил Анатолий Сморгонский, директор международного департамента по развитию технологий и сервиса такси и перевозок Wildberries.WB Taxi уже доступно пользователям в Минске, Бресте и Гродно, а также в Узбекистане (Ташкент, Самарканд, Бухара), Кыргызстане (Бишкек, Ош, Манас) и Армении (Ереван).

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