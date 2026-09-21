WB Taxi начинает работу в Бресте 

В WB Taxi действует программа привилегий: при оплате поездок картой через приложение начисляются бонусные баллы. В дальнейшем их можно применить при оплате поездки по карте.
Для пользователей WB Taxi предлагает дифференцированную систему тарифов: "Стандарт", "Комфорт" и "Мульти" - тариф, который позволяет искать машину сразу в нескольких категориях, чтобы ускорить подачу автомобиля.
- Для перевозчиков WB Taxi предлагает прозрачные условия сотрудничества, регулярные выплаты и возможность получения дополнительного дохода при соблюдении условий сотрудничества с сервисом, - отметил Анатолий Сморгонский, директор международного департамента по развитию технологий и сервиса такси и перевозок Wildberries.
WB Taxi уже доступно пользователям в Минске, а также в Узбекистане (Ташкент, Самарканд, Бухара) и Кыргызстане (Бишкек, Ош, Манас).