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WB Taxi начинает работу в Бресте 

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
21 сентября 2026, 08:00

WB Taxi начинает работу в Бресте 

WB Taxi объявляет о запуске в Бресте. Приложение уже доступно в Google Play и App Store. Пользователи могут заказывать поездки в пределах города.
 
В WB Taxi действует программа привилегий: при оплате поездок картой через приложение начисляются бонусные баллы. В дальнейшем их можно применить при оплате поездки по карте.
 
Для пользователей WB Taxi предлагает дифференцированную систему тарифов: "Стандарт", "Комфорт" и "Мульти" - тариф, который позволяет искать машину сразу в нескольких категориях, чтобы ускорить подачу автомобиля.
 
- Для перевозчиков WB Taxi предлагает прозрачные условия сотрудничества, регулярные выплаты и возможность получения дополнительного дохода при соблюдении условий сотрудничества с сервисом, - отметил Анатолий Сморгонский, директор международного департамента по развитию технологий и сервиса такси и перевозок Wildberries.
 
WB Taxi уже доступно пользователям в Минске, а также в Узбекистане (Ташкент, Самарканд, Бухара) и Кыргызстане (Бишкек, Ош, Манас).



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