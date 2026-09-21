WB Taxi начинает работу в Бресте 





WB Taxi уже доступно пользователям в Минске, а также в Узбекистане (Ташкент, Самарканд, Бухара) и Кыргызстане (Бишкек, Ош, Манас). Размещение рекламы на БЕЛТА

WB Taxi объявляет о запуске в Бресте. Приложение уже доступно в Google Play и App Store. Пользователи могут заказывать поездки в пределах города.В WB Taxi действует программа привилегий: при оплате поездок картой через приложение начисляются бонусные баллы. В дальнейшем их можно применить при оплате поездки по карте.Для пользователей WB Taxi предлагает дифференцированную систему тарифов: "Стандарт", "Комфорт" и "Мульти" - тариф, который позволяет искать машину сразу в нескольких категориях, чтобы ускорить подачу автомобиля.- Для перевозчиков WB Taxi предлагает прозрачные условия сотрудничества, регулярные выплаты и возможность получения дополнительного дохода при соблюдении условий сотрудничества с сервисом, - отметил Анатолий Сморгонский, директор международного департамента по развитию технологий и сервиса такси и перевозок Wildberries.