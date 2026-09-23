Взаимодействие оборонных ведомств Беларуси и Вьетнама опирается на прочную историческую основу - Минобороны

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске состоялась встреча Министра обороны Беларуси Виктора Хренина с начальником Главного политического управления Вьетнамской Народной Армии (ВНА) генералом армии Нгуен Чонг Нгиа. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.



В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего военного сотрудничества, отметив его последовательный и системный характер. Было подчеркнуто, что взаимодействие оборонных ведомств двух стран опирается на прочную историческую основу и взаимное уважение.



Стороны с удовлетворением отметили положительную динамику в области подготовки военных кадров. Сейчас в Военной академии Республики Беларусь проходят обучение вьетнамские курсанты, а офицеры завершили курсы повышения квалификации. Белорусская сторона подтвердила готовность создавать все необходимые условия для комфортного пребывания и качественного обучения вьетнамских военнослужащих.



В ходе встречи была отмечена важность сохранения общей исторической памяти. Обсуждены вопросы взаимодействия между главным управлением идеологической работы Министерства обороны Республики Беларусь и Главным политическим управлением ВНА, включая проект создания совместного документального фильма о белорусских военных советниках, принимавших участие во вьетнамской войне в 1965-1974 годах.



Виктор Хренин подтвердил приверженность нашей страны миролюбивой внешней политике и принципу оборонной достаточности, а также готовность к развитию равноправного диалога и сотрудничества со всеми заинтересованными государствами.



В свою очередь Нгуен Чонг Нгиа отметил, что посещает нашу страну в третий раз и чувствует себя здесь как дома. Руководитель вьетнамской делегации подчеркнул, что в меняющейся, турбулентной обстановке в мире, Республика Беларусь под мудрым руководством Александра Лукашенко успешно развивается по всем направлениям, а по военной линии все мероприятия сотрудничества реализовываются.



В завершение встречи стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки и подтвердили настрой на дальнейшее расширение практического сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес.-0-