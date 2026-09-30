Взаимный турпоток и совместные маршруты. Как Беларусь и Узбекистан развивают партнерство в сфере туризма 

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Развитию партнерства в сфере туризма было уделено особое внимание на тематической секции Узбекско-белорусского межпарламентского форума, который прошел 29-30 сентября в Хиве, сообщили БЕЛТА в Национальном агентстве по туризму.



Директор Национального агентства по туризму Кирилл Машарский на тематической секции "Туристический диалог: от потенциала к реальным совместным проектам" отметил, что появление сегмента по туризму на форуме, где обсуждаются перспективные направления сотрудничества от медицины до экономики, - важный шаг. "Для нас важно, чтобы взаимодействие с узбекской стороной на площадке форума вылилось в конкретные практические шаги. Было предметно проработано взаимодействие с местными туроператорами. Рассматривались и вопросы турпоездок по линии профсоюзов", - отметил он.



Руководитель подчеркнул необходимость ежемесячной инвентаризации дорожной карты профильного сотрудничества Беларуси и Узбекистана, которая была подписана в июле в рамках официального визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Беларусь. "Анализ сделанных шагов позволит не только оценить эффективность уже проделанной работы, но и определить наиболее перспективные направления для дальнейшего взаимодействия", - сказал он. Ракурс на взаимные туристические потоки и совместные маршруты.



Кирилл Машарский обратил внимание, что взаимодействие Беларуси и Узбекистана уже наполнено конкретными практическими шагами. Этот визит стал подготовительным этапом к II Белорусско-узбекскому туристическому форуму, который пройдет в ноябре в Ташкенте. Беларусь также представит национальный стенд на XXXI Международной туристической выставке "Туризм на Шелковом пути". Эти площадки станут новым импульсом для заключения прямых контрактов и открытия новых маршрутов.



Как сообщалось, Узбекско-белорусский межпарламентский форум "Стратегическое партнерство: развитие парламентского диалога, новые задачи и перспективы сотрудничества" проходил 29-30 сентября в городе Хива. Белорусскую делегацию возглавила председатель Совета Республики Наталья Кочанова.-0-