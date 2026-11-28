28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цанчжоуская акробатическая труппа продемонстрировала в шоу "Грани невозможного" в Минске лучшую программу из репертуара коллектива, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Гостями шоу в "Минск-Арене" стали две акробатические труппы из Китая. Сианьские артисты выступили с номером в жанре ручного эквилибра, а городской округ Цанчжоу представили хранители древнего акробатического искусства "чжунфань" - балансирования длинными металлическими шестами.



Искусство "чжунфань" внесено в список объектов национального нематериального культурного наследия Китая. В ходе выступления артисты в такт традиционной музыке и с использованием прыжков и поддержек передают друг другу украшенные знаменами шесты высотой пять с половиной метров.



"Мы показали нашу фирменную программу "Дракон, взмывающий над Поднебесной", которая всегда пользуется большим успехом за рубежом. Со стороны движение шестов с флагами как раз напоминает летящего дракона, - отметил артист цанчжоуской труппы Ли Ифань. - Обычному человеку сложно удержать древко даже в руке, а мы держим баланс разными частями тела, и шест никогда не касается земли. При исполнении одного из самых сложных элементов мы выстраиваемся в ряд и перебрасываем шест с головы на голову кивками назад. Это вызвало громкую реакцию у зрителей".



Участие в шоу "Грани невозможного" приняли известные спортсмены, артисты цирка, танцоры и музыкальные исполнители из пяти стран. За два дня мероприятие посетили более 10 тыс. человек. Событие носило и благотворительный характер, зрителями шоу стали в том числе воспитанники детских домов, родители и дети из домов семейного типа и люди с ограниченными возможностями.-0-