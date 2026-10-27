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Выжгли звезду и выбросили на мороз: как девочка-партизанка выжила после пыток

Опубликовано:

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Общество
27 октября 2026, 11:00

Выжгли звезду и выбросили на мороз: как девочка-партизанка выжила после пыток

Скриншот видео; носит иллюстративный характер
Скриншот видео; носит иллюстративный характер
Скриншот видео; носит иллюстративный характер
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Из вермахта в партизаны: как немец "Иван Иванович" стал Героем Советского Союза
Когда Наде Богдановой было восемь лет, она попала в детский дом. А после начала Великой Отечественной войны девочка вместе с другими детьми оказалась в партизанском отряде. Одним из первых заданий стала акция в оккупированном Витебске: Надя и ее товарищ Ваня Звонцов вывесили красные флаги. Ребят задержали и приговорили к расстрелу. Ваня погиб, а Надя, потеряв сознание от побоев за мгновение до расстрела, выжила. Она выбралась из ямы и после долгих скитаний вернулась в партизанский отряд, чтобы доложить о выполненном задании. Позже биографы напишут: это была первая смерть Нади.
В феврале 1943 года Надя впервые участвовала в ночном бою. В деревне Балбеки она провела разведку и установила, где у немцев замаскированы пушки, пулеметы, где стоят часовые. Сведения она сообщила партизанам. В ночь на 5 февраля 1943 года 2-я Белорусская бригада имени Пономаренко вместе с партизанами ударили по фашистам.

- Надя Богданова вместе с начальником разведки партизан Ферапонтом Слесаренко провели разведку этой местности. Это был стратегически важный участок дороги: немцы строили там оборонительные сооружения, чтобы перекрыть путь на Ленинград. Участие в ночном сражении многое показало: Надя умела работать в команде, действовать четко, не паниковать, реагировать на сложную ситуацию, - рассказывает заведующая Центром военной истории Беларуси, кандидат исторических наук, доцент Елена Дашкевич.

В бою Ферапонта Слесаренко ранили. Идти он не мог. Бросить его значило бы оставить погибать.

- Она не могла этого допустить и решила сделать все возможное, чтобы вернуть этого человека в отряд. До отряда было десять километров - зимой, по холоду и сугробам добраться туда было очень тяжело. Командир приказал уходить, - продолжает Елена Дашкевич.
Надя перевязала Слесаренко рану, кровотечение остановилось. Принесла еловые ветки, чтобы партизан не замерз.
- Надя добралась до хутора, где находились немецкие солдаты и полицаи, и сумела угнать лошадь. Хватило сил и решительности. Она сделала все возможное: вместе со Слесаренко они сели на лошадь и вернулись в партизанский отряд. Это стало ее победой. Надя завоевала авторитет в отряде и могла рассчитывать на более серьезные задания, - говорит Елена Дашкевич.

Богданова участвовала в минировании перекрестка Невель - Великие Луки - Усвяты. Почему этот участок был так важен? В начале 1943 года нацисты активизировали переброску своих частей в сторону Ленинграда. Там готовилась крупная наступательная операция Красной армии по прорыву блокады. Необходимо было сдерживать движение немецких эшелонов.

- До начала "Рельсовой войны" было еще далеко. Но важно понимать: 2-я Белорусская партизанская бригада и другие партизанские соединения Городокского района действовали рядом с линией фронта. Это был не глубокий тыл, как, например, в Минской или Гродненской областях. Поэтому каждый партизанский отряд мог оказать Красной армии ощутимую помощь. На это задание решили отправить Надю и ее товарища по могилевскому детскому дому Юрия Семенова. Вместе они пронесли взрывчатку к перекрестку. Трудно сказать, заложили ли они ее сами или им помогли: с ними была подрывная группа. Скорее всего, главной задачей детей было доставить взрывчатку, не привлекая к себе внимания. Так или иначе, коммуникации были взорваны, - рассказывает доцент кафедры истории южных и западных славян БГУ, кандидат исторических наук Сергей Александрович.
На обратном пути Семенова и Богданову остановили. В рюкзаках нашли тол. Оккупанты сразу поняли: дети причастны ко взрыву.

- Их доставили в полицейский гарнизон деревни Карасево - ныне это территория Городокского района. Самой деревни уже нет, сохранилось только озеро с таким названием. Там детей подвергли жестоким пыткам. Юру Семенова расстреляли, а Надю жестоко избили и выжгли ей на теле раскаленным прутом пятиконечную звезду, - добавляет Сергей Александрович. 

Фашисты пытали ее, но ничего не узнали. По одной из версий, окровавленную, избитую девочку выбросили на мороз умирать. Еле живую ее нашли местные жители. По другой версии, партизаны разгромили полицейский гарнизон и освободили Надю.

- Так или иначе, Надю выходили жители деревни Заналючик (ее название связано с озером Налючик, сейчас деревни уже нет) Лидия Шилинок и Татьяна Самокалева - партизанка, участница той же бригады. Татьяна, видимо, была примерно одного возраста с Надей. Надя была настолько плоха, что осталась в этой деревне, - говорит Сергей Александрович.

О жизни Надежды Богдановой до середины пятидесятых известно немного. Она почти полностью ослепла, заниматься тяжелым крестьянским трудом не могла. Пришлось отправиться в Витебск.

- Сначала она играла на гармошке неподалеку от предприятия "Знамя индустриализации", и прохожие подавали ей за игру. В то время это не было редкостью: людей с инвалидностью, ветеранов Великой Отечественной войны можно было встретить повсюду. Позже Надя попала в городскую клинику Витебска к известному невропатологу Иосифу Сосновику. Это был опытный и пользовавшийся большим уважением врач. Он сыграл важную роль в судьбе Надежды Александровны: связался с клиникой в Одессе, где еще до войны был открыт центр экспериментальной офтальмологии под руководством выдающегося врача Владимира Филатова, - рассказывает Сергей Александрович.
Образования у Надежды не было. Она устроилась сначала сторожем, потом разнорабочей на фабрику "Знамя индустриализации". О своем участии в Великой Отечественной никому не рассказывала.

- Поколение, к которому принадлежала Надя Богданова, в рамках теории поколений называют "молчаливым". Это люди, родившиеся в конце 1920-х и в 1930-х, в период сложных политических, социально-экономических и культурных условий. Для этого поколения, как правило, были характерны подчинение системе, следование правилам и готовность выполнять свой долг, не ожидая ничего взамен. Они встраивались в существующую систему, находили в ней свое место и становились ее частью, - отмечает Елена Дашкевич.

Как вчерашняя "невидимка" Надя Богданова стала символом поколения и о ее боевом прошлом узнал весь Советский Союз? Продолжение - в проекте БЕЛТА "Хроники".

| Скриншоты видео.

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