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"Выстроить общую экосистему". Новый центр компетенций БЕЛАЗа открылся в БНТУ

Опубликовано:

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Общество
06 октября 2026, 12:36

"Выстроить общую экосистему". Новый центр компетенций БЕЛАЗа открылся в БНТУ

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый центр компетенций ОАО "БЕЛАЗ" открылся на базе Белорусского национального технического университета в Минске. Подобный есть только в Санкт-Петербургском горном университете, передает корреспондент БЕЛТА. 

Центр компетенций БЕЛАЗ включает в себя учебные лаборатории, способные охватить те направления, которые не представлены в стандартной университетской программе, но в которых существует потребность на предприятиях.
Генеральный директор ОАО "БЕЛАЗ - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ" Сергей Лесин отметил: предприятие прекрасно понимает, что без активного участия реального сектора в образовательном процессе вузам сложно формировать качественный пул молодых инженеров.

Руководитель БЕЛАЗа пояснил, что открытие новой аудитории в ведущем техническом вузе страны - это важный этап долгосрочной программы. Ранее предприятие открыло два специализированных технических класса по физике и химии в школах Жодино, а в конце года планирует запустить Центр детского технического творчества на базе завода.
"Таким образом мы планируем создать собственную "экосистему", в которую будут вовлечены школы, средние специальные и высшие учебные заведения (это позволит обеспечить приток талантливых и целеустремленных абитуриентов), а затем - подготовку в техническом вузе квалифицированных инженеров, которые придут к нам на производство уже подготовленными. Ни мы, ни государство не будем терять драгоценное время на подготовку людей, которые в конечном счете откажутся работать по специальности", - подчеркнул Сергей Лесин.
Гендиректор отметил, что открытая в БНТУ аудитория оснащена самым современным на сегодня оборудованием, которое позволяет закрепить полученные теоретические знания и делает учебный процесс более наглядным. Новые технологические решения, включая технологии виртуальной реальности, значительно расширяют возможности университета и делают обучение максимально интересным для нового поколения молодежи.

"Задача, которую мы решаем совместно с университетом, - получить специалиста, который после вручения диплома придет на предприятие и без длительного периода адаптации сможет приносить пользу заводу и стране", - резюмировал Сергей Лесин, выразив искреннюю благодарность коллективу БНТУ за плодотворное партнерство.
Ректор БНТУ Сергей Харитончик подчеркнул, что БЕЛАЗ - это не просто легендарный гигант машиностроения, а символ передовых технологий, цифрового проектирования и инноваций, которые сегодня востребованы при добыче полезных ископаемых по всему миру. Новая лаборатория станет для студентов не только базой для прохождения практики и местом будущего трудоустройства, но и площадкой, где передовые разработки завода интегрируются в образовательный процесс.
Он напомнил о многолетней истории сотрудничества вуза и предприятия, насчитывающей десятилетия, и отметил выдающихся выпускников БНТУ, внесших огромный вклад в становление завода. "Я очень доволен, что такая кооперация складывается, потому что такие задачи ставит глава государства - по укреплению взаимодействия, по практико-ориентированному обучению. Это не пустые слова, это сегодня требования времени и мировой тренд, которому мы следуем", - подчеркнул Сергей Харитончик, выразив уверенность в дальнейшем 
плодотворном партнерстве.

Он также рассказал, для каких факультетов вуза предназначен центр. Среди них - автотракторный факультет со специальностями в области автомобилестроения, двигателестроения и гидропневмоприводов, а также машиностроительный факультет, работающий в направлении технологий машиностроения и проектирования технологического оборудования.

В этот процесс также вовлечены механико-технологический факультет и факультет информационных технологий, обеспечивающий подготовку в сфере программирования.
"На практику на БЕЛАЗ попадает около 100 человек. По распределению ежегодно порядка 40 наших выпускников получают свое первое рабочее место на предприятии", - сообщил Сергей Харитончик.

Значимость открытия современной лаборатории отметил студент пятого курса автотракторного факультета Архип Ротько, обучающийся по специальности "гидропневмосистемы мобильных и технологических машин". По его словам, новое оборудование существенно отличается от образцов прошлых лет своей технологичностью и наглядностью. "Появились мощные компьютеры, которые позволяют на высоком уровне заниматься 3D-моделированием. Немного жаль, что такая возможность появилась только на моем пятом курсе, ведь работать в таких условиях с начала учебы - это большая удача. Первокурсникам и будущим студентам очень повезло получить доступ к этой базе с самого начала обучения", - подчеркнул он.

Студент автотракторного факультета Андрей Тупик рассказал, что будущие инженеры изучают разные гидросистемы, применяемые в грузовых и легковых автомобилях, а также в промышленных станках, учатся их проектировать и рассчитывать. По его словам, новое оборудование и наглядные стенды центра компетенций значительно расширят возможности студентов в учебе, а также помогут в качественной подготовке курсовых и дипломных работ.-0-

Фото Татьяны Матусевич
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