Мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой" входит в топ наиболее посещаемых мест Беларуси и Брестской области. С начала нынешнего года его посетили более 650 тыс. человек из 43 стран мира.-0-

25 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Выставку "Земля бессмертия" открыли в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" к его 55-летию. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в учреждении культуры.Мемориальный комплекс на территории легендарной цитадели над Бугом был открыт 25 сентября 1971 года. За эти годы он стал знаковым местом в мировом историко-культурном наследии. "В каждом камне, в каждом памятнике и музейном экспонате отражено славное прошлое и достойное настоящее. Высокий интеллектуальный уровень военных инженеров и профессионализм строителей западного форпоста страны, увековеченные в фортификационных сооружениях XІХ столетия, мужество и стойкость защитников Отечества, воплощенные в монументальных памятниках XХ века, места сражений, захоронений и поминовения создали мемориал, к которому не иссякает интерес и поток посетителей", - подчеркнул директор мемориального комплекса Александр Коркотадзе.В основу выставки "Земля бессмертия" вошли материалы из фондов мемориального комплекса. Экспозиция состоит из пяти планшетов, портретов защитников Брестской крепости, документов и книг, рассказывающих о героической обороне в июне - июле 1941 года, о трагедии начала Великой Отечественной войны через судьбы военнослужащих и членов их семей. Отражена роль писателя Сергея Смирнова в исследовании темы обороны цитадели. Представлены документы, которые свидетельствуют о сложном процессе отбора проектов мемориала, его авторах.Увидеть выставку "Земля бессмертия" можно до 9 ноября.