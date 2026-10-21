Выставку о Брестской крепости планируют представить в Китае в 2027 году

21 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой" подготовит выставку для презентации в Китае в 2027 году. Об этом сообщил журналистам директор мемориального комплекса, член Совета Республики Александр Коркотадзе, передает корреспондент БЕЛТА.Мемориальный комплекс поддерживает отношения с китайскими музеями. В частности, партнерские связи сложились с Мемориальным музеем антияпонской войны китайского народа в Пекине. "У нас уже были совместные выставки. В 2024 году была выставка в Пекине, на которой за время ее проведения побывали несколько сотен тысяч посетителей. Была выставка наших китайских партнеров в Брестской крепости. У нас много общего в истории: борьба с жестокими агрессорами, которые нападали на наши страны. Это героическая борьба белорусского народа в годы Великой Отечественной войны и китайского народа против японских агрессоров в годы Второй мировой войны. В истории черпаем силы для отстаивания независимости, для борьбы за мир во всем мире", - сказал Александр Коркотадзе.Достигнуты договоренности о том, что в следующем году "Брестская крепость-герой" представит свою выставку в Поднебесной. Китайские партнеры подготовят экспозицию для демонстрации в одном из музеев на территории легендарной цитадели над Бугом.По словам Александра Коркотадзе, мемориальный комплекс с каждым годом посещает все больше туристов из Китая. "Им интересно наше отношение к истории и памяти. Видим невероятно уважительное отношение китайских туристов к Брестской крепости", - заметил он.В Бресте проходит белорусско-китайский туристический форум "Партнерство и путешествия без границ". Для его участников сегодня организовали рекламный тур по Брестской области. Гости уже посетили мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой". Во второй половине дня их ждут экскурсии по Каменецкой башне и национальному парку "Беловежская пуща".-0-