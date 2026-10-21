Выставку о Брестской крепости планируют представить в Китае в 2027 году

Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 21 октября 2026
Минск-Уручье Малооблачно +12°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:36 Более 600 кг продукции без документов изъято в Кобринском районе в мясном заготовочном цехе Регионы
14:32 Универсальный туристический сайт для гостей Витебской области планируют запустить до конца года Общество
14:23 Нюрнбергский трибунал 80 лет назад заложил правовой фундамент послевоенного мира - эксперт Общество
14:22 Премьер Польши: планы провозгласить 2027-й годом УПА наносят ущерб Украине В мире
14:21 МЖКХ утвердило инструкцию о порядке расчета потерь воды  Общество
14:19 Посол Беларуси вручил верительные грамоты Президенту Словакии Политика
14:17 Шевченко признан лучшим игроком 25-го тура футбольного чемпионата Беларуси Спорт
14:15 Огромный потенциал. Председатель ПАРЛАТИНО о перспективных направлениях сотрудничества с Беларусью Экономика
14:11 Гособвинитель считает доказанным каждый эпизод преступной деятельности Буглая по делу о геноциде Общество
14:06 От инвестиций до туризма. Потенциал Гомельской области представили на бизнес-форуме в Китае Регионы
14:01 Грибник нашел ружье, а милиция изъяла более 220 боеприпасов: спецмероприятие "Арсенал" продолжается Регионы
14:00 Как в Беларуси формируется интеллектуальная транспортная система, рассказали в Минтрансе Общество
13:57 Два ордена в один день. В этой белорусской семье многодетность передается из поколения в поколение Общество
13:56 Студент ВГУ разработал приложение для оценки кожных новообразований по фотографиям Технологии
13:55 МТЗ передал колледжам аграрной отрасли Беларуси партию энергонасыщенных тракторов Экономика
13:53 Порядка 600 км местных дорог обновили в Минской области с начала года Регионы
13:52 "Выступили достойно, но впереди много работы". Тренер сборной по спортивной гимнастике о ЧМ Спорт
13:47 Образец мягкой силы. Портрет белорусского папы в древности и сегодня описала научный сотрудник Общество
13:44 Что будет в финальном соглашении о мире в Украине? Мнение военного эксперта Общество
13:38 Петкевич: охрана материнства и детства - в числе приоритетов госполитики Беларуси Общество
13:36 Саснович не прошла в 1/4 финала турнира WTA-500 в Китае Спорт
13:33 В Литве выявили огромную нарколабораторию по производству синтетических наркотиков В мире
13:31 Правоохранители задержали троих наркокурьеров с партией мефедрона Регионы
13:30 Выставку о Брестской крепости планируют представить в Китае в 2027 году Общество
13:28 Доллар и юань подешевели, российский рубль подорожал на торгах 21 октября Экономика
13:24 Цены на дизель на мировых рынках упали на 5-6% после договоренностей РФ и США - Путин В мире
13:23 "В их глазах вместо растерянности - уверенность". Как развивается женский хоккей в Беларуси Спорт
13:22 Площадка, которая помогла предотвратить гражданский конфликт. Депутат об исторической миссии I ВНС Общество
13:19 Связь поколений: в Минске прошел диалог ветеранов банковской отрасли и молодежи Регионы
13:16 МТС и Министерство образования закрепили партнерство в сфере цифровой грамотности Общество
Все новости
Все новости

Выставку о Брестской крепости планируют представить в Китае в 2027 году

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
21 октября 2026, 13:30

Выставку о Брестской крепости планируют представить в Китае в 2027 году

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
21 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой" подготовит выставку для презентации в Китае в 2027 году. Об этом сообщил журналистам директор мемориального комплекса, член Совета Республики Александр Коркотадзе, передает корреспондент БЕЛТА.
Мемориальный комплекс поддерживает отношения с китайскими музеями. В частности, партнерские связи сложились с Мемориальным музеем антияпонской войны китайского народа в Пекине. "У нас уже были совместные выставки. В 2024 году была выставка в Пекине, на которой за время ее проведения побывали несколько сотен тысяч посетителей. Была выставка наших китайских партнеров в Брестской крепости. У нас много общего в истории: борьба с жестокими агрессорами, которые нападали на наши страны. Это героическая борьба белорусского народа в годы Великой Отечественной войны и китайского народа против японских агрессоров в годы Второй мировой войны. В истории черпаем силы для отстаивания независимости, для борьбы за мир во всем мире", - сказал Александр Коркотадзе.
Достигнуты договоренности о том, что в следующем году "Брестская крепость-герой" представит свою выставку в Поднебесной. Китайские партнеры подготовят экспозицию для демонстрации в одном из музеев на территории легендарной цитадели над Бугом.

По словам Александра Коркотадзе, мемориальный комплекс с каждым годом посещает все больше туристов из Китая. "Им интересно наше отношение к истории и памяти. Видим невероятно уважительное отношение китайских туристов к Брестской крепости", - заметил он.

В Бресте проходит белорусско-китайский туристический форум "Партнерство и путешествия без границ". Для его участников сегодня организовали рекламный тур по Брестской области. Гости уже посетили мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой". Во второй половине дня их ждут экскурсии по Каменецкой башне и национальному парку "Беловежская пуща".-0-
Теги
Беларусь выставка Китай
Новости рубрики Общество
Универсальный туристический сайт для гостей Витебской области планируют запустить до конца года
Фото из архива Нюрнбергский трибунал 80 лет назад заложил правовой фундамент послевоенного мира - эксперт
Фото из архива МЖКХ утвердило инструкцию о порядке расчета потерь воды 
Фото из архива Гособвинитель считает доказанным каждый эпизод преступной деятельности Буглая по делу о геноциде
Фото из архива Как в Беларуси формируется интеллектуальная транспортная система, рассказали в Минтрансе
Фото героини публикации Два ордена в один день. В этой белорусской семье многодетность передается из поколения в поколение
  • Главная
  • Выставку о Брестской крепости планируют представить в Китае в 2027 году
    • Главное
    Лукашенко ставит задачу во что бы то ни стало преодолеть планку в $1 млрд в торговле с Брянской областью
    Предприятия коммунальной собственности показывают рост. Крутой о работе промышленности Могилевской области
    От аграриев до дипломатов. Какой рекорд до сих пор принадлежит I Всебелорусскому народному собранию
    Форум EnergyExpo 2026 переезжает на новую площадку и расширяет масштабы
    Топ-новости
    Лукашенко в поздравлении с Днем отца подчеркнул особую роль мужчины как защитника и опоры семьи
    Меморандум о сотрудничестве подписан между Советом Республики и Палатой национальностей Мьянмы
    Белорусские парламентарии положительно оценивают сотрудничество со странами Латинской Америки
    Петкевич: охрана материнства и детства - в числе приоритетов госполитики Беларуси
    В Беларуси намолотили более 1 млн тонн зерна кукурузы
    Более 120 волонтеров и 50 тыс. деревьев. Как благотворительный проект "ЭРА" восстанавливал леса Могилевской области
    Беларусь предложила странам ОДКБ проводить совместные учения для военкоров на ротационной основе
    МТЗ передал колледжам аграрной отрасли Беларуси партию энергонасыщенных тракторов
    Мост через Вилию, Р46, Р53, М10. Минтранс рассказал о крупных проектах дорожного строительства
    Площадка, которая помогла предотвратить гражданский конфликт. Депутат об исторической миссии I ВНС
    Не только автомобили: что такое лизинг и как он работает
    В Беларуси актуализированы порядок применения туристических символов и перечень видов туризма
    "Как в зоне боевых действий". Волна протестов захлестнула Европу - что говорят эксперты?
    Профилактическая акция МЧС "За безопасность вместе" стартует в Беларуси 24 октября
    "Университетские каникулы": новый профориентационный проект стартует в Беларуси 3 ноября
    Реклама
    С нами интереснее
    тв программа тв программа
    курсы курсы
    погода погода
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме"  ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.