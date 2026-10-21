21 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой" подготовит выставку для презентации в Китае в 2027 году. Об этом сообщил журналистам директор мемориального комплекса, член Совета Республики Александр Коркотадзе, передает корреспондент БЕЛТА.
Достигнуты договоренности о том, что в следующем году "Брестская крепость-герой" представит свою выставку в Поднебесной. Китайские партнеры подготовят экспозицию для демонстрации в одном из музеев на территории легендарной цитадели над Бугом.
По словам Александра Коркотадзе, мемориальный комплекс с каждым годом посещает все больше туристов из Китая. "Им интересно наше отношение к истории и памяти. Видим невероятно уважительное отношение китайских туристов к Брестской крепости", - заметил он.
В Бресте проходит белорусско-китайский туристический форум "Партнерство и путешествия без границ". Для его участников сегодня организовали рекламный тур по Брестской области. Гости уже посетили мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой". Во второй половине дня их ждут экскурсии по Каменецкой башне и национальному парку "Беловежская пуща".-0-
Общество
21 октября 2026, 13:30
Выставку о Брестской крепости планируют представить в Китае в 2027 году
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