Выставка индийских хризантем откроется в Ботаническом саду 13 ноября

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Центральном ботаническом саду НАН Беларуси с 13 по 22 ноября пройдет выставка индийской хризантемы "Цветок Солнца". Об этом БЕЛТА сообщили в учреждении.



Индийская хризантема - теплолюбивое растение короткого дня. Она зацветает поздно - с октября по декабрь, поэтому в условиях Беларуси ее выращивают в оранжереях в защищенном грунте.



В экспозиции представят более 80 сортов индийской хризантемы. Посетители увидят соцветия самых разных форм - от шаров до изящных пауковидных. Среди них будут сорта с простыми ромашковидными и многолепестковыми махровыми соцветиями. Покажут крупноцветковые Anastasia, Imperial, Sterling и "Космические братья", среднецветковые Elizabete и Parisienne, мелкоцветковый сорт Froggy Green, а также редкие пауковидные сорта "Пурпуровая Луна" и Spider. В коллекции и низкорослые хризантемы с крупными соцветиями - Imperial, Jade Green, Siricot и Suntosh Violet.



В учреждении отметили, что на выставке можно будет увидеть сорта современной голландской селекции, которые продаются в срезке в цветочных магазинах, а также сорта, выведенные в 50-60-х годах XX века. Среди них - английские и французские сорта, которые покоряют утонченностью форм. Хризантемы источают терпкий, горьковато-полынный, освежающий аромат с нотками прохлады. Организаторы приглашают посетителей вдохнуть благородный аромат, который очищает мысли и дарит умиротворение.



В ходе выставки 15 и 22 ноября с 14.00 до 15.00 пройдут кураторские часы. Участникам расскажут об особенностях сортов, зимнем уходе и агротехнике на разных этапах развития растений, а также об истории хризантемы. Цветочную экспозицию дополнит выставка работ в технике сумиэ - монохромной живописи черной тушью, созданных учащимися арт-студии при ОО "Хагакурэ". Выставка будет открыта с 11.00 до 17.00 в выставочном павильоне Центрального ботанического сада.-0-