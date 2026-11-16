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Выставка декоративно-прикладного искусства дала старт фестивалю творчества людей с инвалидностью в Могилеве

Опубликовано:

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Общество
16 ноября 2026, 18:58

Выставка декоративно-прикладного искусства дала старт фестивалю творчества людей с инвалидностью в Могилеве

16 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Первым большим мероприятием фестиваля творчества людей с инвалидностью "Вместе мы сможем больше" стала выставка работ декоративно-прикладного и изобразительного искусства в Могилевском областном центре народного творчества и культурно-просветительной работы, передает корреспондент БЕЛТА.
На выставке участники фестиваля представили самые разные направления: классические выставки и картины, разнообразные народные ремесла и современные направления. Тут и украшения в разных техниках, и картины, и игрушки. Каждая работа сделана с душой. Для многих авторов творчество - это не просто хобби, а возможность поддерживать себя, свое настроение, видение мира и делиться этим с другими. Все авторы имеют серьезные проблемы со здоровьем, однако они еще раз доказывают - творчество и дружба стирают границы.

Среди участников выставки - мастер-ремесленник из Ганцевичей Валентина Шаматульская. Женщина впервые приехала на фестиваль в Могилеве, но говорит, что успела прочувствовать его теплую и душевную атмосферу. А на выставку мастер привезла свое мыло, но не обычное, а в авторском стиле. У нее - настоящие букеты и цветы, которые издалека можно принять за настоящие.

"Я занимаюсь утонченной мыльной флористикой, стараюсь создавать все так, чтобы было очень реалистично. Я нашла свое направление в этом деле - это белорусские цветы. Самый любимый - василек. Он яркий, красивый и нежный, ассоциируется с Беларусью. Такой вроде скромный, но яркий и сильный - он пробивается сквозь почву, сражается с ветрами", - пояснила она.
У женщины проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Но она старается сохранять позитив и делиться им с окружающими, в том числе через свою работу. Ее букеты - ее второе дыхание, а такие фестивали - возможность показать свое творчество, получить вдохновение и найти новых друзей. "Я тут впервые. Но так все тут тепло и душевно, мотивируешься творить дальше, - отметила она. - Тут встретила друзей. Хочется еще больше креативить, показывать красоту, ведь, несмотря ни на что, у каждого из нас неограниченные возможности в творчестве. И фестиваль в Могилеве еще раз это показывает".

Удивила участницу из Брестской области и насыщенная программа фестиваля. Он еще только стартует, но женщина уверена - с собой она увезет только положительные эмоции, знакомство с городом и много новых телефонных номеров в своей записной книжке.

Картины в технике ленточной вышивки привезла из Смоленска мастерица Елена Бочкина. Для нее рукоделие - способ поговорить с миром без лишних слов. "Когда видишь, как люди останавливаются, улыбаются, рассматривают твои работы, понимаешь, что ты, твое творчество нужны миру. Чувствуешь невероятный прилив сил, хочется творить еще больше", - призналась она.
Женщина работала акушером, а после выхода на пенсию увлеклась творчеством - появилось свободное время. Ее настолько увлек этот процесс, что она и для дома разные изделия делает. Даже люстра - и та ручной работы.

Участники выставки пришли к единому мнению, что фестиваль не просто стирает границы между людьми. Он является связующим звеном, позволяющим чувствовать красоту и тепло других людей.

Завтра в Могилеве пройдет торжественное открытие фестиваля - участники готовят яркий творческий концерт.
Фестиваль творчества людей с инвалидностью проходит под эгидой Союзного государства. В этом году его участниками стали творческие делегации из разных областей Беларуси, Минска и регионов России - всего 180 человек старше 18 лет.

Конкурсные выступления участников фестиваля пройдут по 12 номинациям: "Народное пение", "Академическое пение", "Эстрадное пение", "Жестовое пение", "Хореографическое искусство", "Музыкально-инструментальное исполнительство", "Авторская поэзия и бардовское творчество", "Театральное искусство", "Художественное слово", "Оригинальный жанр", "Декоративно-прикладное искусство" и "Изобразительное искусство". Завершится фестиваль 19 ноября большим концертом и награждением победителей.-0-Фото Олега Фойницкого
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