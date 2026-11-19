19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выплаты по программе страхования дополнительной накопительной пенсии уже получают 800 человек, самая большая сумма - 931 рубль. Об этом сообщил журналистам заместитель министра финансов Сергей Качан, передает корреспондент БЕЛТА.





"Программа действует с октября 2022 года. Минимальный период для наступления выплат по данной программе - три года. С ноября 2025 года начались первые выплаты. Надо понимать, что размер выплаты зависит исключительно от личной стратегии работника. Чем раньше человек начинает вносить взносы и чем больший тариф выбирает, тем большую сумму может накопить и, соответственно, получать выплаты при выходе на пенсию", - сказал Сергей Качан.





Участником программы может стать каждый белорус старше 18 лет, которому до пенсии осталось не менее 3 лет и 2 месяцев и за которого работодатель платит взносы в ФСЗН.-0-