Вылеты в Египет из областных центров перенесены в Минск. Как быть туристам?





Как разъясняют туроператоры, перенос вылетов в сезоне "Зима 2026/2027" обусловлен необходимостью обеспечить стабильность выполнения рейсов. Учитываются особенности зимней навигации, метеорологические условия, а также ограничения на использование отдельных воздушных пространств и запасных аэродромов.





Исходя из этого авиакомпания "Белавиа" приняла решение сосредоточить чартерную программу в Национальном аэропорту "Минск". В летний сезон полетная программа из регионов будет возобновлена в полном объеме. Туристам предоставлена вся необходимая информация.





Клиентам турфирм предлагают или отправиться в Египет из белорусской столицы с полным сохранением первоначальной стоимости тура (даты не меняются), или изменить направление путешествия на другое из предложенных туроператором. Также они могут отказаться от поездки, если изменение аэропорта вылета неприемлемо, с полным возвратом денежных средств в порядке, предусмотренном законодательством.





"Турист сам определяет, какой из предложенных вариантов будет для него наиболее оптимальным", - отметили в РСТО.-0-

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чартерные цепочки на египетские курорты временно перенесли из региональных аэропортов в Национальный аэропорт "Минск". Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском союзе туристических организаций.