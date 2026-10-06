Выездные точки для выдачи ЭЦП будут работать в ноябре в пяти городах 

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный центр электронных услуг приглашает жителей пяти городов и близлежащих населенных пунктов в ноябре получить средства электронной цифровой подписи (ЭЦП) по предварительной записи, сообщает БЕЛТА.



Будут доступны услуги издания, продления и обновления сертификата ЭЦП. Получить средства ЭЦП можно 3, 4 ноября в Солигорске (ул.К.Заслонова, 63, Центр помощи предпринимателю "Аютаре"), 17 ноября в Жодино (пер.Автозаводской, 5, здание инспекции МНС по Жодино) и Смолевичах (ул.Советская, 134, здание инспекции МНС по Смолевичскому району), 25 ноября в Сморгони (ул.Советская, 1, здание инспекции МНС по Сморгонскому району), 26 ноября в Столбцах (ул.Танкистов, 36, здание инспекции МНС по Столбцовскому району).



Записаться можно по телефонам: (17) 311 30 00 (доб. 719), (29) 737 30 00 (доб. 719), (29) 311 33 00 (доб. 719), email - zapis@nces.by, чат-бот @ncesoffbot.



Звонки принимают с понедельника по пятницу с 8.00 до 19.00. В письме нужно указать город для получения средств ЭЦП, УНП, номер рабочего телефона, электронную почту, количество услуг.



Необходимо произвести 100% предоплату услуги и собрать полный пакет документов (распечатать, заполнить, подписать, все копии заверить), иметь при себе носитель ключевой информации (НКИ) при получении услуги без выдачи НКИ, оригинал документа, удостоверяющего личность, для организаций, финансируемых через органы государственного казначейства, - и оригинал договора.



Подробная информация о сертификатах и порядке получения размещена на сайте НЦЭУ в разделе "ГосСУОК".-0-