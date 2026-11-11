Выездные точки для выдачи ЭЦП будут работать в декабре в трех городах





Будут доступны услуги издания, продления и обновления сертификата ЭЦП. Получить средства ЭЦП можно в региональных центрах поддержки предпринимательства: 2, 3 декабря в Жлобине (ул.Товарная, 14), 8, 9 декабря - в Солигорске (ул.К.Заслонова, 63), 15, 16 декабря - в Орше (ул.Владимира Ленина, 58А).





Записаться можно по телефонам: (17) 311 30 00 (доб. 719), (29) 737 30 00 (доб. 719), (29) 311 33 00 (доб. 719), e-mail: zapis@nces.by, чат-бот @ncesoffbot. Звонки принимаются с понедельника по пятницу с 8.00 до 19.00.





В письме нужно указать город для получения средств ЭЦП, УНП, номер рабочего телефона, электронную почту, количество услуг. Необходимо произвести 100%-ю предоплату услуги и собрать полный пакет документов (распечатать, заполнить, подписать, все копии заверить), иметь при себе носитель ключевой информации (НКИ) при получении услуги без выдачи НКИ, оригинал документа, удостоверяющего личность, для организаций, финансируемых через органы государственного казначейства, - и оригинал договора.





Подробная информация о сертификатах и порядке получения размещена на сайте НЦЭУ в разделе "ГосСУОК".-0-

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный центр электронных услуг приглашает жителей трех городов и близлежащих населенных пунктов в декабре получить средства электронной цифровой подписи по предварительной записи, сообщает БЕЛТА.