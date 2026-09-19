"Вы своими руками создаете главный продукт для белорусов - хлеб". Каранкевич - аграриям Минской области

19 сентября, Дзержинск /Корр. БЕЛТА/. Вы своими руками создаете главный продукт для белорусов - хлеб. Это отметил заместитель премьер-министра Беларуси Виктор Каранкевич, выступая на торжественном мероприятии по случаю чествования передовиков жатвы Минской области в Дзержинске, передает корреспондент БЕЛТА.Как отметил Виктор Каранкевич, хлеборобы Минской области показали достойные результаты на жатве. "Хотелось бы сказать слова благодарности всем аграриям за ваш колоссальный труд и весомый вклад в общий каравай. Вы своими руками создаете главный продукт для белорусов - хлеб. А это основа благополучия и продовольственной безопасности. Но за высокими результатами аграриев - колоссальная поддержка со стороны главы государства, а также строгое соблюдение трудовой дисциплины и технологий, тесное взаимодействие с организациями различных отраслей, что в комплексе позволило обеспечить значительное повышение уровня механизации и эффективности работы аграрного комплекса", - сказал заместитель премьер-министра.По его словам, секрет успеха аграриев - это то, что настоящие хлеборобы с большой любовью относятся к своему делу. "Работая на земле, вы не только реализуетесь в профессии, но демонстрируете, что в этом смысл вашей жизни, передаете традиции и ценности из поколения в поколение. Пусть минская земля всегда будет щедрой на богатые урожаи", - отметил Виктор Каранкевич.-0-