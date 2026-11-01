Введен запрет на лов сига чудского и сома





Так, с 1 ноября по 15 декабря в рыболовных угодьях страны устанавливается запрет на вылов сига чудского. В этот период у представителей семейства лососевых, к которым относится сиг чудской, начинается период нереста.





Сом обыкновенный весьма чувствителен к похолоданию, поэтому раньше других видов рыб залегает на зимовку и становится практически неподвижным, что делает его легкой добычей на зимовальных ямах. Для сохранения популяции сома по всей стране устанавливается запрет на его вылов с 1 ноября по 31 марта. Запрет касается не только промыслового, но и любительского лова.





Кроме этого, в соответствии с Правилами любительского рыболовства и Правилами ведения рыболовного хозяйства в рыболовных угодьях Беларуси запрещен лов всех видов рыб на зимовальных ямах с 1 октября по 15 апреля.





Как отметили в обществе охотников и рыболовов, соблюдение всех этих мер поможет избежать штрафов и сохранить биоразнообразие белорусских рек и озер для будущих поколений.-0-

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси начал действовать запрет на лов сига чудского и сома обыкновенного, сообщили БЕЛТА в государственно-общественном объединении "Белорусское общество охотников и рыболовов".