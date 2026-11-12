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Второй республиканский молодежный форум системы Минтруда и соцзащиты стартовал в Минске

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
12 ноября 2026, 13:24

Второй республиканский молодежный форум системы Минтруда и соцзащиты стартовал в Минске

Фото Министерства труда и социальной защиты
Фото Министерства труда и социальной защиты
Фото Министерства труда и социальной защиты
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12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Второй республиканский форум Министерства труда и социальной защиты объединил более 100 молодых работников со всей страны в возрасте до 31 года в Минском городском технопарке, передает корреспондент БЕЛТА. 

Участие в молодежной социальной платформе принимает министр труда и социальной защиты Андрей Лобович. Он подчеркнул, что опыт проведения форума в прошлом году в Гомеле показал востребованность такого формата мероприятий. "Мы имеем возможность донести молодым специалистам, как развивается система социальной защиты, какие новшества ждут их на рабочих местах, какие гарантии и требования предъявляет руководство министерства, - отметил он. - А мы сможем узнать мнение молодых людей. Я уверен, что они пришли в нашу сферу по зову сердца, потому что работа с людьми в нашей системе - главное. Это очень сложная работа, потому что нужно услышать, помочь, оказать содействие, и это всегда очень ответственно. Поэтому такие мероприятия мы будем проводить и в последующем. Сегодня мы услышим, что тревожит ребят, узнаем, как им помочь адаптироваться на рабочем месте. Мы пригласили экспертов в разных отраслях, которые помогут им сориентироваться, начать правильно свой трудовой путь, путь служения человеку". 
По словам Андрея Лобовича, в системе Министерства труда и социальной защиты работают почти 44 тыс. человек, за два последних года сюда пришли 300 молодых специалистов. "Моя задача как министра сделать все, чтобы они остались у нас в системе", - подчеркнул он. 

Экспертами диалоговой площадки также стали первый заместитель министра труда и социальной защиты Татьяна Астрейко, заместитель министра труда и социальной защиты Юлия Бердникова председатель правления Белорусского общества "Знание" Алексей Авдонин, заместитель председателя Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений Юрий Чернуха, первый секретарь ЦК БРСМ Владимир Павловский, обозреватель Григорий Азаренок, белорусский блогер Аркадь Логвин.
Екатерина Кухарь представляет на форуме Гомельскую область. В системе Министерства труда и социальной защиты девушка работает уже три года, свой профессиональный путь начала в социальном пансионате в Ветке, а сейчас работает в комитете по труду, занятости и социальной защите Гомельского облисполкома. "Идя в эту профессию, я сразу понимала, что мне нравится общаться с людьми, помогать. Эта работа приносит мне удовлетворение, потому что я чувствую, что могу быть полезной людям, - рассказала девушка. - Для меня этот форум дает мотивацию работать еще больше, еще усерднее, потому что я понимаю, что голос молодежи слышат и учитывают в работе". 

Евгений Новиков представляет на форуме Белорусский протезный ортопедический восстановительный центр. "На предприятие я устроился как инженер-программист в 2023 году, отработал полтора года и был призван в армию, - отметил он. - После службы принял решение вернуться на предприятие, оно выполняет важную социальную функцию - помощь людям с ограниченными возможностями. Мы помогаем им адаптироваться, учим пользоваться изделиями, которые производим. Также оказываем моральную поддержку, на базе нашего предприятия постоянно проходят семинары. На сегодняшнем форуме я хотел бы познакомиться с новыми людьми, расширить свой кругозор". 
Завтра молодые специалисты поучаствуют в брейн-ринге от БРСМ, представят свои проекты и подведут итоги форума.-0-
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Министерство труда и соцзащиты Минск молодежь
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