Вторичка лидирует по сделкам, новостройки - по росту цен. О тенденциях на рынке жилья рассказали в НКА

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Какие тенденции наблюдались на рынке жилья за 9 месяцев, рассказали корреспонденту БЕЛТА в Национальном кадастровом агентстве.





В агентстве отметили, что наибольшим спросом пользуются однокомнатные квартиры: они традиционно преобладают и на первичном, и на вторичном рынке. "Это объясняется несколькими факторами. Они более доступны для покупки, особенно для первого жилья и инвестиций. Кроме того, однушки проще продать или сдать в аренду. На первичном рынке именно однокомнатные квартиры составляют большинство сделок, поэтому именно они задают ценовую динамику сегмента", - рассказали специалисты.

При этом двух- и трехкомнатные квартиры также дорожают, но их доля в числе сделок ниже. Например, в III квартале средняя цена метра на вторичном рынке составила 6640 рублей у двушек и 6050 рублей у трешек.Также специалисты выделили несколько основных тенденций рынка жилья в 2026 году. Несмотря на снижение числа сделок по сравнению с пиковыми периодами, дефицит предложения и сохраняющийся спрос поддерживают рост стоимости.Основной объем операций по-прежнему приходится на вторичный рынок: в первой половине 2026 года на него пришлось почти в четыре раза больше сделок, чем на новостройки. В III квартале средняя цена метра в первичном сегменте достигла 7220 рублей, прибавив 13% в рублях и 7% в долларах к II кварталу. Наиболее востребованными оказались квартиры стоимостью 250-350 тыс. рублей - на них пришлось 45% продаж.Спрос также концентрируется в районах с активным строительством и современной инфраструктурой, прежде всего в Октябрьском районе Минска.Спрос на новостройки по сравнению со вторичным рынком остается заметно ниже по количеству сделок: в III квартале первичный рынок обеспечил лишь 9% всех сделок с квартирами. "Однако первичный сегмент демонстрирует более сильный ценовой импульс: метр в новостройках подорожал на 13% в рублях за квартал, тогда как вторичное жилье - на 10-12%. То есть вторичка остается основным каналом покупок по объему, а новостройки - более динамичным по цене сегментом, поддерживаемым крупными проектами вроде "Минск-Мир", - подытожили в НКА.-0-