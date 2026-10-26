Вторая молодость. Чему учат в университете для людей серебряного возраста в Боровлянах

Пожилые люди все чаще стремятся не просто к спокойному отдыху, а к полноценной жизни в современном обществе - освоить смартфон, разобраться в финансовых вопросах и укрепить здоровье. Именно на это направлена работа Университета третьего возраста, который недавно открыли в Территориальном центре социального обслуживания населения Минского района для студентов в возрасте от 60 лет и старше. Какие направления оказались самыми востребованными, кто выступает в роли преподавателей и какие курсы планируется запустить в ближайшее время, корреспонденту БЕЛТА рассказала заведующая отделением обеспечения дневного пребывания для инвалидов и граждан пожилого возраста Алена Мазаник.



Четыре ключевых направления



При выборе направлений работы Университета третьего возраста в центре опирались на концепцию активного долголетия и актуальные потребности подопечных. Главная цель - дать людям не просто досуг, а инструменты для полноценной жизни в современном обществе. Сейчас успешно развиваются четыре ключевых вектора: "Цифровая, финансовая, правовая грамотность", "Культура и наследие", "Физическое здоровье", "Творчество, самовыражение и стиль".



По словам завотделением, проект вызвал огромный отклик: на данный момент сформировано несколько полноценных учебных групп, поток желающих записаться не прекращается - заявки подали уже более 60 человек. "Пожилые люди очень соскучились по живому общению и полезной деятельности. Самым востребованным стало направление цифровой грамотности. Желание свободно ориентироваться в мире современных технологий и защитить себя от интернет-мошенников - запрос номер один у слушателей", - отметила она. Однако многие не ограничиваются одним курсом: те, кто приходит на компьютерные занятия, с удовольствием записываются и на оздоровительную гимнастику, и в творческие кружки, и на курс "Культура и наследие". Люди хотят развиваться во многих направлениях одновременно.



Преподавателями выступают не только штатные специалисты центра, но и внешние эксперты: сотрудники банков, юристы, правоохранители, а также волонтеры, которые помогают осваивать студентам гаджеты. "И, конечно, мы внедряем уникальный метод "равный обучает равного". Наши слушатели - люди с богатейшим жизненным багажом. Бывшие учителя, краеведы и ремесленники с удовольствием сами проводят занятия и делятся опытом. Такой подход делает наш университет настоящим сообществом, где каждый может быть как учеником, так и учителем", - рассказала Алена Мазаник.



В планах - иностранные языки, блогинг и нейросети



Обратная связь для центра - основа основ. Работа строится на принципах равного партнерства, поэтому, по словам заведующей, студенты не просто могут, а обязаны инициировать новые направления, если чувствуют в них потребность. Регулярно собираются анкеты, общение идет в чатах мессенджеров, проводятся открытые встречи. Если от слушателей поступает запрос на конкретный курс, которого еще нет, делается все возможное, чтобы найти преподавателя, привлечь волонтеров и запустить это направление. Как отметила Алена Мазаник, программу не навязывают - ее создают вместе со студентами.



В центре нацелены на активное расширение образовательного пространства университета. Главное направление, которое хотят внедрить в ближайшее время, - изучение иностранных языков. Помимо очевидной культурной ценности, этот курс является признанным во всем мире мощнейшим инструментом для сохранения ясности ума и тренировки памяти в зрелом возрасте. Кроме того, в центре смело идут в ногу с прогрессом и готовят к запуску такие современные курсы, как блогинг и основы работы с нейросетями. "Наши слушатели стремятся осваивать цифровой мир. Наша задача как специалистов - доказать, что для интеллектуального роста и передовых технологий не существует возрастных барьеров", - подчеркнула завотделением.



По наблюдениям специалистов центра, возможность выйти в свет, пообщаться и преодолеть одиночество для слушателей стоит на первом месте. "Но парадокс в том, что им важно общаться не просто на лавочке, а в процессе общего полезного дела, - рассказала Алена Мазаник. - Курсы рисования, вязания или цифровой грамотности - прекрасный вдохновляющий повод выйти из четырех стен. Учеба дает общие темы для разговоров, стимулирует мозг, а общение возвращает радость жизни. Наши слушатели приходят за знаниями, а остаются здесь ради людей. И этот баланс делает наш проект по-настоящему успешным".



"Серебряные" волонтеры как пример для остальных



В центре планируют также пригласить к участию в инициативе и "серебряных" волонтеров. Те, кто имеет за плечами педагогический или творческий багаж, будут вести авторские мастер-классы по рукоделию, истории или культуре для своих сверстников. Волонтеры с организаторским талантом помогут координировать группы, устраивать праздники, экскурсии и помогать новичкам адаптироваться в центре. "Главное, что "серебряный" волонтер - прекрасный пример для студентов, который показывает, что в любом возрасте можно быть активным членом общества", - отметила Алена Мазаник.



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