ВТБ (Беларусь) запустил юбилейный марафон, приуроченный к 30-летию банка. Весь октябрь клиентов ждут специальные предложения, которые будут меняться каждые десять дней. А те, кто пройдет все этапы, получат возможность принять участие в юбилейной акции и получить подарок от банка.
Чтобы принять участие в "Юбилейном марафоне ВТБ", необходимо зарегистрироваться, заполнив форму на специальной странице акции на сайте ВТБ (Беларусь).
- 30-летие банка - это праздник, которым хочется поделиться с нашими клиентами. В связи с этим мы решили отметить юбилей целым марафоном - в течение октября каждые десять дней будем представлять новые возможности и специальные предложения. При этом наш юбилейный марафон позволит клиентам не только познакомиться с разными продуктами и сервисами банка, но и получить приятные бонусы, - комментирует заместитель председателя правления ВТБ (Беларусь) Ольга Атапович.
Юбилейный марафон станет частью праздничной программы банка ВТБ (Беларусь), который отметит 30-летие 7 октября 2026 года.
Общество
23 сентября 2026, 14:12
ВТБ (Беларусь) запустил марафон бонусов и спецпредложений к 30-летию банка
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