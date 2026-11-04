ВТБ (Беларусь) запустил акцию "Курс на максимум с ВТБ и Белкарт"

ВТБ (Беларусь) совместно с платежной системой "Белкарт" запустил рекламную акцию "Курс на максимум с ВТБ и Белкарт". Держатели карт "Белкарт Максимум White" и "Белкарт Максимум Black" смогут получить денежный подарок за оплату товаров и услуг, а использование мобильного платежного сервиса "Белкарт Pay" позволит увеличить его размер.
Чтобы принять участие в акции, необходимо с 2 ноября по 15 декабря 2026 года совершить одну или несколько безналичных покупок в объектах торговли и сервиса на установленную сумму. Для держателей карты "Белкарт Максимум White" она составляет не менее 1 000 рублей, для владельцев "Белкарт Максимум Black" - не менее 2 000 рублей.
При выполнении условий участники получат денежный подарок: 20 рублей за покупки по карте White и 40 рублей - по карте Black. Дополнительное преимущество предусмотрено для тех, кто хотя бы один раз воспользуется мобильным приложением "Белкарт Pay" для оплаты покупки. В этом случае вознаграждение увеличится до 30 и 50 рублей соответственно.
"Мы работаем над тем, чтобы повседневные покупки приносили нашим клиентам не только удобство, но и дополнительные преимущества. Акция "Курс на максимум с ВТБ и Белкарт" объединяет сразу два важных направления - выгодные условия использования карт и современные способы оплаты. Чем активнее клиенты пользуются возможностями своих карт, тем больше получают. Наша акция - это хороший повод открыть для себя расширенные возможности премиальных карт "Белкарт Максимум", - отмечает начальник управления продаж и развития отношений с клиентами ВТБ (Беларусь) Ольга Жора.
Участниками акции могут стать действующие держатели карт "Белкарт Максимум White" и "Белкарт Максимум Black", выпущенных ВТБ (Беларусь), а также клиенты, которые оформят такие карты в период проведения акции.
Подробная информация об условиях участия размещена на сайте ВТБ (Беларусь) в разделе "Акции". Скачать приложение Белкарт Максимум можно здесь.
Общество
04 ноября 2026, 11:40
ВТБ (Беларусь) запустил акцию "Курс на максимум с ВТБ и Белкарт"
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