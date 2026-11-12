Серия встреч "Деловой маршрут ВТБ" пройдет в областных центрах Беларуси и объединит практическую программу с участием эксперта и налаживание деловых связей для местного бизнес-сообщества.
Первой точкой на карте "Делового маршрута банка ВТБ (Беларусь)" станет свободная экономическая зона Могилева, где сосредоточены производственные и экспортно-ориентированные предприятия области. 1 декабря на площадке администрации СЭЗ для ее резидентов и руководителей бизнеса региона выступит эксперт в области стратегического и операционного менеджмента Илья Балахнин.
Участники получат практические инструменты, которые можно применить в своей компании сразу после встречи, а также возможность познакомиться с коллегами из других отраслей и обсудить с ними общие задачи.
- "Деловой маршрут ВТ" призван объединить предпринимателей регионов, дать им возможность обменяться опытом и получить инструменты для развития своих компаний. Начинаем в Могилеве, где соберутся руководители бизнеса, готовые смотреть шире, искать новые решения и действовать на опережение", - отметил заместитель председателя правления ВТБ (Беларусь) Иван Веренич.
Серия встреч "Деловой маршрут ВТБ", приуроченная к 30-летию работы банка в Республике Беларусь, также состоится в Гомеле, Витебске, Гродно и Бресте.
Общество
12 ноября 2026, 11:17
ВТБ (Беларусь) запускает региональный проект "Деловой маршрут ВТБ"
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