ВТБ (Беларусь) поддержал осенний инклюзивный фестиваль "СоТворение"

Участниками фестиваля, который в этом году был посвящен образу матери, стали юные музыканты и творческие коллективы из всех областей Беларуси и России. Впервые к фестивалю присоединилась инклюзивная делегация из Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
- Для банка ВТБ (Беларусь) поддержка "СоТворения" - это гораздо больше, чем партнерство с культурным проектом. За каждым выступлением мы видим историю конкретного ребенка, его труд, талант, стремление преодолеть обстоятельства и поверить в собственные силы. Наша общая задача - помочь этим ребятам почувствовать, что их возможности действительно не имеют границ, - отметил председатель правления ВТБ (Беларусь) Владимир Лиходиевский.
ВТБ (Беларусь) сотрудничает с Международным благотворительным фондом Юрия Розума с 2022 года, выступая генеральным партнером мероприятий под его эгидой.