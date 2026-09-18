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Вступил в силу закон о питьевом водоснабжении и водоотведении

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
18 сентября 2026, 12:59

Вступил в силу закон о питьевом водоснабжении и водоотведении

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вступил в силу закон о питьевом водоснабжении и водоотведении, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства.

Законом от 12 марта 2026 года №131-З "О питьевом водоснабжении и водоотведении" установлены правовые основы питьевого водоснабжения и водоотведения (канализации). Он направлен на удовлетворение потребностей юр- и физлиц в питьевой воде и приеме сточных вод.

Документом предусмотрено сохранение основных положений закона от 24 июня 1999 года №271-З "О питьевом водоснабжении" и дополнительное включение норм, регулирующих прием, транспортировку, перекачку, очистку и сброс сточных вод в окружающую среду с использованием систем водоотведения (канализации).

Как сообщалось ранее, подготовка данного правового акта была обусловлена необходимостью совершенствования отношений в области питьевого водоснабжения и урегулирования на уровне закона вопросов приема, транспортировки, очистки и условий, необходимых для сброса сточных вод. Законом предусмотрено создание государственного реестра систем питьевого водоснабжения, водоотведения, а также определение сведений, которые подлежат включению в этот реестр. Правительству предоставляются полномочия на установление порядка пользования централизованными системами питьевого водоснабжения, водоотведения, оказания услуги по транспортировке сточных вод. 

Для обеспечения питьевой водой в случаях прекращения или ограничения ее подачи предполагается возможность бурения временных скважин. Кроме того, законом предусматриваются мероприятия по охране источников питьевого водоснабжения централизованных систем, а также обязанность разработки программ производственного контроля безопасности питьевой воды и ежегодной инвентаризации систем водоснабжения, водоотведения. Условия приема сточных вод абонентов в централизованные системы водоотведения, в том числе установление допустимых концентраций загрязняющих веществ в их составе, определяются исполкомами.-0-
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