"Встречи с авторами и погружение в историю". Чем удивлял День белорусской письменности

(Обновлено 22:06)
День белорусской письменности - это праздник, на котором можно не только хорошо провести время с семьей и насладиться культурной, музыкальной программой, но и ближе познакомиться с белорусской литературой, встретиться с талантливыми авторами и погрузиться в местную культуру. Свои павильоны на "Фестивале книги и прессы" представила каждая область. Белорусские издательства и музеи тоже не остались в стороне от праздника. Чем они удивляли жителей и гостей Костюковщины, узнавали корреспонденты БЕЛТА.
Одной из главных точек притяжения стал павильон Могилевской области, в которой проводится праздник в этом году. Здесь можно познакомиться с работами литераторов и просветителей Могилевщины, погрузиться в историческую атмосферу и поучаствовать в увлекательных интерактивах, а также встретиться с авторами из Могилевщины.
"У нас также богатая история книгопечатания. На территории Мстиславского района были найдены две берестяные грамоты, поэтому зарождение письменности у нас произошло очень давно. Мы знаем Баркулабовскую летопись, которая писалась в монастыре Быховского района. Именно уроженец Могилева, книгопечатник Спиридон Соболь первым издал белорусский букварь. На территории Могилевской области в разные периоды всегда находились люди, которые понимали, что население должно быть грамотным, и делали все, чтобы обыкновенный человек имел доступ к учебникам и книгам", - добавила Илона Сорокина.
Минская область представили экспозицию, посвященную своим классикам. Минская областная библиотека им.А.С.Пушкина, Молодеченская центральная районная библиотека им.Максима Богдановича, Государственный литературно-мемориальный музей Якуба Коласа рассказали о жизни и творчестве Якуба Коласа, Янки Купалы, Кондрата Крапивы, Кузьмы Черного, Максима Танка. Ознакомиться с их работами можно как в печатном, так и в аудиоформате. Здесь же был представлен белорусский костюм, старинный утюг, часть прялки и пяльца для вышивания, воссоздан сельский колорит и быт.
Проверить свои знания можно в игровой программе. У ее участников есть возможность окунуться в прошлое и представить себя в роли помещика из XVIII-XIX века, перьевой ручкой подписать себе одну из открыток, созданных по плакатам к Году белорусской женщины, а также получить брелки в форме Национальной библиотеки, распечатанные на 3D принтере.
Увлекательные локации, презентации и книжные магазины продолжат свою работу и завтра.
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