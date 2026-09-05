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"Встречи с авторами и погружение в историю". Чем удивлял День белорусской письменности

Опубликовано:

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Общество
05 сентября 2026, 21:24

"Встречи с авторами и погружение в историю". Чем удивлял День белорусской письменности

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(Обновлено 22:06)

День белорусской письменности - это праздник, на котором можно не только хорошо провести время с семьей и насладиться культурной, музыкальной программой, но и ближе познакомиться с белорусской литературой, встретиться с талантливыми авторами и погрузиться в местную культуру. Свои павильоны на "Фестивале книги и прессы" представила каждая область. Белорусские издательства и музеи тоже не остались в стороне от праздника. Чем они удивляли жителей и гостей Костюковщины, узнавали корреспонденты БЕЛТА. 
Одной из главных точек притяжения стал павильон Могилевской области, в которой проводится праздник в этом году. Здесь можно познакомиться с работами литераторов и просветителей Могилевщины, погрузиться в историческую атмосферу и поучаствовать в увлекательных интерактивах, а также встретиться с авторами из Могилевщины. 
Как рассказала директор Могилевской областной библиотеки им.В.И.Ленина Илона Сорокина, из 18 народных писателей Беларуси, два - уроженцы Могилевской области: Аркадий Кулешов и Иван Чигринов. Всем известен и Алесь Письменков, еще один уроженец Костюковщины, который внес огромный вклад в развитие белорусской литературы не только как поэт, но и как редактор, помогавший найти другим писателям и поэтам свой путь. 
"У нас также богатая история книгопечатания. На территории Мстиславского района были найдены две берестяные грамоты, поэтому зарождение письменности у нас произошло очень давно. Мы знаем Баркулабовскую летопись, которая писалась в монастыре Быховского района. Именно уроженец Могилева, книгопечатник Спиридон Соболь первым издал белорусский букварь. На территории Могилевской области в разные периоды всегда находились люди, которые понимали, что население должно быть грамотным, и делали все, чтобы обыкновенный человек имел доступ к учебникам и книгам", - добавила Илона Сорокина. 
Минская область представили экспозицию, посвященную своим классикам. Минская областная библиотека им.А.С.Пушкина, Молодеченская центральная районная библиотека им.Максима Богдановича, Государственный литературно-мемориальный музей Якуба Коласа рассказали о жизни и творчестве Якуба Коласа, Янки Купалы, Кондрата Крапивы, Кузьмы Черного, Максима Танка. Ознакомиться с их работами можно как в печатном, так и в аудиоформате. Здесь же был представлен белорусский костюм, старинный утюг, часть прялки и пяльца для вышивания, воссоздан сельский колорит и быт.
Национальная библиотека Беларуси тоже подготовила экспозицию "Сузор'е талентаў Прыдняпроўя", которая помогает лучше познакомиться с писателями, просветителями и учеными Могилевщины. Двенадцать планшетов рассказывают о ярких личностях, среди них: Петр Мстиславец, Спиридон Соболь, Николай Гортынский, Иван Носович, Отто Шмидт, Александр Дембовецкий. Как отметила заведующая сектором организации книжных выставок НББ Светлана Кожемяко, в центре экспозиции уроженцы Костюковщины: народный поэт Беларуси Аркадий Кулешов, народный писатель Беларуси Иван Чигринов и художник, заслуженный деятель искусств Беларуси Антон Бархатков. Также на выставке есть редкие книжные издания из библиотечных фондов, с которыми может ознакомиться каждый желающий. 
Проверить свои знания можно в игровой программе. У ее участников есть возможность окунуться в прошлое и представить себя в роли помещика из XVIII-XIX века, перьевой ручкой подписать себе одну из открыток, созданных по плакатам к Году белорусской женщины, а также получить брелки в форме Национальной библиотеки, распечатанные на 3D принтере.
Яркая интерактивная локация "Дзень цудоўнай кнігі" развернулась и в детском городке. Здесь состоялась презентации детских книг, прошли литературные конкурсы и конкурсы рисунка. Дети также смогли познакомиться с работой клуба исторической реконструкции "Ратнік", насладиться программой духового оркестра и различными мастер-классами.
Алина Роскидина оказалась на Дне белорусской письменности вместе с мужем в первый раз. "В этом году праздник почувствовал каждый житель Костюковичей. Я с сыном и мужем всегда стараюсь ходить на подобные активности, ведь они поднимают нам настроение, дают шанс завести ему новых друзей, а сегодня есть шанс еще и узнать больше о белорусской литературе и поддержать наших авторов", - подытожила жительница Костюковичей.
Увлекательные локации, презентации и книжные магазины продолжат свою работу и завтра. 
Фото Олега ФОЙНИЦКОГО и Яровслава ЗАРЕЦКОГО,
БЕЛТА.-0-
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День белорусской письменности Костюковичи репортаж
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