Встречи, картины и карты желаний: как VIDEOBEL.BY отметил день рождения

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. День рождения
мультимедийного портала VIDEOBEL.BY
прошел в атмосфере открытого общения и творческих открытий. Гостей ждали в Музее наивного искусства, где праздничная программа объединила разговоры о журналистике, знакомство с живописью и мастер-класс, передает корреспондент БЕЛТА.
В этот день музей стал местом встречи представителей СМИ, журналистов и блогеров. Гости общались, знакомились друг с другом, рассматривали экспонаты и делились впечатлениями. Желающие могли присоединиться к бесплатной экскурсии и узнать больше о наивном искусстве - направлении, в котором художники передают собственное видение мира, не стремясь следовать академическим правилам.
Продолжением программы стали творческие встречи с телеведущими Татьяной Рудаковской и Викторией Сенкевич. Разговор шел о профессии, работе перед камерой, журналистской этике и опыте разных поколений. Участники могли услышать истории из телевизионной практики и обсудить, как меняется журналистика и что остается в ней неизменным. "Мы можем дать молодым журналистам мудрость и опыт, а они учат нас дерзости", - отметила Татьяна Рудаковская.
Особое настроение встрече придали личные истории и впечатления посетителей. Для одних музей оказался неожиданным открытием, другие увидели в работах художников искренность и особую жизненную энергию. Гость из России Николай, признался, что его тронули картины, в которых чувствуется душевность и непосредственность. Участница Елена отметила, что подобные встречи помогают открывать для себя культуру и напоминают о важности сохранения наследия.
Еще одной частью праздника стал мастер-класс по созданию карт желаний. Гости смогли отвлечься от повседневных забот, поработать с собственными идеями и планами, а также унести с собой результат творческого занятия.
Выбор площадки организаторы объяснили символическим сходством: наивное искусство предлагает увидеть мир по-своему, а VIDEOBEL.BY открывает новые возможности для знакомства с белорусским контентом и общения. В итоге день рождения портала стал не только поводом подвести итоги, но и возможностью встретиться лично, обменяться впечатлениями и провести время в необычном культурном пространстве.-0-
* Партнер мероприятия:
Фото Татьяны Матусевич