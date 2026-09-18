Встречи, картины и карты желаний: как VIDEOBEL.BY отметил день рождения

В этот день музей стал местом встречи представителей СМИ, журналистов и блогеров. Гости общались, знакомились друг с другом, рассматривали экспонаты и делились впечатлениями. Желающие могли присоединиться к бесплатной экскурсии и узнать больше о наивном искусстве - направлении, в котором художники передают собственное видение мира, не стремясь следовать академическим правилам.