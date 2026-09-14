"Встреча стала настоящим мотиватором". Первой гостьей проекта "Жанчына.by" в ГрГУ стала Ольга Чуприс

Встреча прошла в доверительной, дружеской атмосфере. Вопросы задавались без купюр, ответы звучали откровенные и честные. Стартовая встреча в дискуссионном клубе ГрГУ "Жанчына.by" ярко продемонстрировала, что такие беседы имеют большой потенциал, чтобы служить для молодежи мотиваторами.-0-





Фото ГрГУ им. Янки Купалы

14 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Год белорусской женщины со встречи с заместителем главы Администрации Президента, доктором юридических наук Ольгой Чуприс стартовала в ГрГУ им. Янки Купалы работа дискуссионного клуба "Жанчына.by", передает корреспондент БЕЛТА.Новая инициатива призвана познакомить студенческую молодежь с известными женщинами нашей страны, достигающими высот в различных сферах деятельности, успешно сочетающими профессиональную деятельность и общественную активность с семьей и материнством."Дискуссионный клуб, который создан в Гродненском государственном университете по инициативе студентов дает возможность молодым людям глубже понять и полюбить нашу страну. Ведь каждая семья - в чем-то прообраз своей страны, а страна в целом - большая семья. Это схожие явления. И в семье, и в государстве протекают сходные процессы. И центром семьи являются женщины. Не случайно глава государства уделяет очень много внимания этим темам, и во всех ипостасях женщина в нашей стране чувствует себя уверенно, спокойно", - считает первая гостья нового проекта Ольга Чуприс, которая с удовольствием откликнулась на приглашение, потому что ей есть чем поделиться со студентами.Спикер отметила, что поскольку встреча проходит в рамках дискуссионного клуба, ей важно не только донести до ребят свое мнение по актуальным вопросам, но и узнать, что думают студенты. Вузовская среда для нее родная и близкая, и важная часть работы - поддерживать связи с молодежью, знать ее взгляды, планы, идеи, находить общее и двигаться вперед вместе.На встрече Ольга Чуприс привела цифры и факты, представляющие роль женщины в жизни белорусского общества. В общем числе жителей нашей страны женщины составляют 53,9%. В городах проживают 80% женщин, 20% - жительницы сельской местности. Среди руководящих кадров почти половину составляют женщины. Именно они преобладают в таких сферах, как здравоохранение, образование, финансовая, научно-техническая деятельность. В числе ученых женщин 38%, среди кандидатов наук - 40%, среди докторов наук - около 20%.Перед встречей студенты познакомились с биографией гостьи и даже подготовили видеоролик, представляющий героиню проекта. И все же вопросов было много. Юношей и девушек интересовало то, как пройти путь от выпускника вуза до заместителя главы Администрации Президента, как успешно совмещать труд на высокой и ответственной должности с преподавательской работой в Белгосуниверситете. Молодые люди спрашивали о том, легко ли находить общий язык со студентами, как сочетать работу и воспитание детей. Интересовались мнением гостьи по животрепещущим темам развития нашей страны, роли и возможностей молодежи."Гордость берет за то, что в нашем университете стартовал такой проект, а студенты стали его инициаторами. И уже на первой встрече у нас гость такого уровня. Это очень интересно и поучительно для молодежи. Лично меня эта встреча очень вдохновила, Ольга Ивановна своим примером показала, что можно совмещать и семейный быт, и государственную службу, и добиваться успеха" - поделилась впечатлением студентка педагогического факультета ГрГУ Марья Матюк.Ее поддержала председатель студенческого совета вуза Карина Мистюк. "Этот медийный коммуникационный проект поможет нашей молодежи познакомиться с действительно яркими, достойными женщинами Беларуси, лидерами в сфере управления, в науке, образовании и культуре. Уже первая встреча с Ольгой Чуприс показала высокий потенциал инициативы. Мы получили возможность узнать об уникальном опыте женщины, которая достигла высоких результатов и в академической сфере, и в сфере управления, и стала мамой троих сыновей. Это очень вдохновляет и служит нам примером", - считает девушка.