Прибывшим из Алешек гражданам была оказана необходимая медицинская помощь - Белый

Сергей Белый подчеркнул, что оказание медицинской помощи было организовано главным управлением по здравоохранению облисполкома совместно с Министерством здравоохранения. "В оказании помощи задействована 21 бригада скорой медицинской помощи, включая один реанимобиль. Непосредственно в аэропорту участие в этой миссии приняли 45 медицинских работников. Кроме того, бригады дополнительно усилены врачами-травматологами и хирургами, а также педиатрами для оказания медицинской помощи детям", - рассказал он.

Дополнительно на базе 3-й городской клинической больницы в Гомеле было развернуто 15 коек на случай необходимости оказания медпомощи в стационарных условиях. "По прибытии граждан всем была оказана необходимая медицинская помощь, все осмотрены. Порядка 100 гражданам в разной степени была необходима медицинская помощь. В основном это повышенное давление, общее недомогание. Тяжелых пациентов не поступало, никто в госпитализации не нуждался. В ходе транспортировки никаких эксцессов не было", - уточнил начальник главного управления по здравоохранению облисполкома.