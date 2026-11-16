Всего лишь игрушка? Правоохранители напомнили правила использования беспилотников и лазерных указок

В нашей стране беспилотники активно используются для мирных целей: помогают снимать эффектные видео, обследовать здания и выполнять множество профессиональных задач. Лазерные указки иногда необходимы во время больших презентаций, лекционных занятий в вузах или, например, в планетарии. Но в то же время эти устройства в неопытных руках могут представлять угрозу. Поэтому в законодательстве четко прописаны требования к использованию БПЛА и лазеров. Старший инспектор группы общественной безопасности на объектах транспорта, беспилотных систем и радиоэлектронной борьбы ГУВД Мингорисполкома Александр Савченков рассказал корреспонденту БЕЛТА основные нюансы правомерного использования БПЛА и лазерных указок.



Купил дрон - уже нарушил закон?



"В Беларуси действуют строгие ограничения на обращение гражданских беспилотников и авиамоделей. Так, физлицам запрещены не только полеты гражданских беспилотников, но и их ввоз в страну, хранение, приобретение, передача и изготовление. Иными словами, обычный гражданин не может просто купить квадрокоптер, принести его домой, а затем решить, где и когда полетать. За это он будет привлечен к административной ответственности по ст.18.38 КоАП. За ввоз, хранение, оборот, эксплуатацию или изготовление таких устройств физлицу грозит штраф до 30 базовых величин с конфискацией предмета правонарушения", - отметил Александр Савченков.



Он также обратил внимание на то, что при повторном нарушении в течении года после административной последует уголовная ответственность по ст.300-1 УК. Санкция данной статьи предусматривает ответственность вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.



Определенные исключения предусмотрены для юрлиц и индивидуальных предпринимателей - им покупать и запускать беспилотники можно, но при соблюдении установленных требований. "Таким субъектам, которые хотят использовать дроны в профессиональной деятельности (например, для съемок свадебных видео или для контроля за строительством объекта с высоты и др.), следует в первую очередь получить разрешение от Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций. Затем зарегистрировать беспилотник в этом же органе и получить уникальный учетный номер. Перед каждым полетом требуется оформлять специальное разрешение. Сами операторы БПЛА должны пройти профильное обучение (теоретические и практические занятия) и получить соответствующую аттестацию. Кроме того, установлен перечень территорий, где полеты запрещены или ограничены", - подчеркнул офицер.



За несоблюдение требований госучета, полет без необходимой маркировки или управление дроном оператором, не прошедшим подготовку, грозит ответственность. Равно как и за незаконный запуск дрона, даже если он приобретен легально и поставлен на учет. Так, за нарушение правил использования воздушного пространства с использованием гражданского БПЛА (ч.2 ст.18.35 КоАП) гражданину грозит штраф от 5 до 50 базовых величин, индивидуальному предпринимателю - от 10 до 100 БВ, юрлицу - от 20 до 150 БВ. Во всех случаях дрон может быть конфискован или даже уничтожен (например, если для посадки незаконно взлетевшего дрона правоохранителям придется применять оружие или спецсредства).



Лазерная указка - опасность при неправильном использовании



Также милиционер обратил внимание на оборот безобидных, на первый взгляд, лазерных указок и излучателей. Их использование не запрещено, однако направление луча на людей и транспорт также может привести к административной или уголовной ответственности. Дело в том, что попадание лазерного излучения в глаза (особенно лазеров 3-4-го классов с мощностью от 500 милливатт и выше и дальностью свечения от 5 км) способно привести к повреждению сетчатки и ухудшению зрения. Особенно опасны случаи, когда луч направляют на поезд, автомобиль или самолет (да, луч с земли долетает даже до пилота высоко в небе). Это многократно увеличивает риск аварий и катастроф.



"Правоохранительные органы оперативно вычисляют нарушителей по камерам видеонаблюдения или секторам, зафиксированным экипажами воздушных судов и транспорта. Такая практика уже есть", - подчеркивает милиционер.



В зависимости от обстоятельств и последствий опасное использование лазерного устройства может повлечь уголовную ответственность. Например, хулиганство (ст.339 УК) наказывается общественными работами, штрафом, исправительными работами на срок до двух лет, арестом, ограничением свободы на срок до двух лет или лишением свободы на срок от 3 до 10 лет. За умышленное причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения (ст.147 и ст.149 УК) грозит наказание от штрафа до лишения свободы на срок до 15 лет. А умышленное приведение в негодность транспортного средства или путей сообщения (статья 309 УК) может обернуться штрафом, арестом, ограничением свободы или лишением свободы на срок вплоть до 15 лет.



По отдельным составам преступлений уголовная ответственность в Беларуси наступает с 14 лет, а до этого возраста ее несут законные представители ребенка. Обезопасьте себя и своих детей, отказавшись от покупки "безобидной" лазерной игрушки, добавили в милиции.



Куда обращаться, чтобы предупредить нарушение?



"Если вы стали свидетелем несанкционированного полета беспилотника или опасного использования лазерного устройства, не пытайтесь самостоятельно вмешиваться в управление аппаратом или вступать в конфликт с предполагаемым нарушителем, - призывает милиционер. - Сообщите о происшествии в ближайший орган внутренних дел либо позвоните по номеру 102. По возможности укажите место, время и обстоятельства случившегося".



Он также подчеркнул, что устройство, которое выглядит как обычная игрушка, не освобождает владельца от ответственности. А когда речь идет о безопасности людей и транспорта, то неосторожность может обернуться последствиями, которые будет невозможно исправить.



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