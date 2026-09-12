"Все войска Еврозоны подчиняются Вашингтону". Василец об отсутствии военного суверенитета Европы

"У Европы, у стран Еврозоны нет военного суверенитета. В связи с этим строить некие обособленные планы по боевым действиям они не могут. Блоком НАТО на правах частной собственности управляют Соединенные Штаты. И ни для кого не секрет, что все войска Еврозоны подчиняются Вашингтону", - заявил Дмитрий Василец. "У Европы, у стран Еврозоны нет военного суверенитета. В связи с этим строить некие обособленные планы по боевым действиям они не могут. Блоком НАТО на правах частной собственности управляют Соединенные Штаты. И ни для кого не секрет, что все войска Еврозоны подчиняются Вашингтону", - заявил Дмитрий Василец.





Вместе с тем эксперт полагает, что милитаристскую риторику со стороны некоторых официальных представителей европейских государств следует рассматривать как подготовку нового этапа прокси-войны против России. "Точно так же, как и во времена Великой Отечественной войны, европейские народы будут пытаться использовать как пушечное мясо", - добавил он.

Дмитрий Василец считает, что простые европейцы, в отличие от руководства стран Евросоюза, абсолютно не горят желанием участвовать в войне. "Сейчас им нужно максимально включаться и делать все возможное, чтобы не допустить бойни, которую очень активно планируют. А главные планировщики этого дела находятся в Лондоне и Вашингтоне, потому что именно оттуда управляются войска на территории Еврозоны. Европейские страны - это просто колонии, процент оккупации которых со стороны США и Британии чуть ниже, чем у официальных колоний", - заявил он.-0-

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны Европы не обладают военным суверенитетом и, находясь в блоке НАТО, подчиняются Вашингтону. Такое мнение в проекте БЕЛТА "В теме" высказал украинский общественный деятель Дмитрий Василец.