"Все войска Еврозоны подчиняются Вашингтону". Василец об отсутствии военного суверенитета Европы

Вместе с тем эксперт полагает, что милитаристскую риторику со стороны некоторых официальных представителей европейских государств следует рассматривать как подготовку нового этапа прокси-войны против России. "Точно так же, как и во времена Великой Отечественной войны, европейские народы будут пытаться использовать как пушечное мясо", - добавил он.
Дмитрий Василец считает, что простые европейцы, в отличие от руководства стран Евросоюза, абсолютно не горят желанием участвовать в войне. "Сейчас им нужно максимально включаться и делать все возможное, чтобы не допустить бойни, которую очень активно планируют. А главные планировщики этого дела находятся в Лондоне и Вашингтоне, потому что именно оттуда управляются войска на территории Еврозоны. Европейские страны - это просто колонии, процент оккупации которых со стороны США и Британии чуть ниже, чем у официальных колоний", - заявил он.-0-