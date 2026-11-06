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Все службы транспорта и дорожного хозяйства подготовлены к работе в зимний период - Минтранс

Опубликовано:

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Общество
06 ноября 2026, 20:18

Все службы транспорта и дорожного хозяйства подготовлены к работе в зимний период - Минтранс

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ближайшие дни в Беларуси ожидается похолодание с ночными заморозками. На отдельных участках дорог возможна гололедица, местами - туман. Все службы транспорта и дорожного хозяйства подготовлены к работе в зимний период. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минтранса. 

Республиканскими предприятиями автомобильных дорог выполнен комплекс мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду. Так, организовано круглосуточное дежурство диспетчерских служб, проведена инженерная подготовка зимнего содержания дорог. Заготовлено 446 тыс. т противогололедных материалов: 181 тыс. т песчано-соляной смеси и 265 тыс. т чистой соли. Кроме того, для ямочного ремонта при низких температурах заготовлено 4247 т органо-минеральной смеси, подготовлено 1523 единицы техники.

На Белорусской железной дороге особое внимание уделено обеспечению бесперебойного теплоснабжения объектов ж/д транспорта, запасам топлива и реагентов, подготовке подвижного состава, снегоуборочной техники и инфраструктуры к эксплуатации в условиях низких температур.

Национальный аэропорт Минск и его филиалы также готовы к зимнему периоду. Подготовлены территории аэродромов, проведено сезонное обслуживание радиотехнического и светосигнального оборудования, выполнено техобслуживание спецмашин и перронной механизации, сформирован запас противообледенительных жидкостей и реагентов. Готова к работе в зимних условиях и "Белавиа".

В Минтрансе напомнили водителям простые правила. Необходимо соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию - на скользкой дороге тормозной путь увеличивается в несколько раз. Стоит избегать резких маневров, ускорений и торможений, проверить техническое состояние автомобиля: шины, тормозную систему, световые приборы, а также заранее планировать маршрут, учитывать прогноз погоды и дорожную обстановку. Пассажирам порекомендовали уточнять расписание общественного транспорта и учитывать возможные задержки, связанные с погодными условиями.-0-
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