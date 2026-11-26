Монахине Свято-Елисаветинского монастыря Марии, в миру Лидии Ивановне Литвиновой, в этом году исполнилось 90 лет. За свою жизнь она занималась большим спортом, научными открытиями, а также преподавательской деятельностью. Но со временем все большую роль стало играть духовное направление. В 2012 году она приняла монашеский постриг и получила имя Мария. Сегодня матушка участвует в православных выставках и фестивалях, помогает людям найти опору в вере, делясь своими знаниями и жизненным опытом.

Наша героиня была единственным ребенком в семье и своих родителей вспоминает с особой теплотой. Отец служил военным летчиком - о его мастерстве из публикаций знал весь Советский Союз. Мать Лидии была настоящей хозяйкой: умела создавать в доме уют, прекрасно шила, вязала и мастерила. Квартира благодаря ее стараниям напоминала музей: красивые занавески, покрывала, салфетки - каждая вещь сделана с любовью. Наша героиня была единственным ребенком в семье и своих родителей вспоминает с особой теплотой. Отец служил военным летчиком - о его мастерстве из публикаций знал весь Советский Союз. Мать Лидии была настоящей хозяйкой: умела создавать в доме уют, прекрасно шила, вязала и мастерила. Квартира благодаря ее стараниям напоминала музей: красивые занавески, покрывала, салфетки - каждая вещь сделана с любовью.





С раннего детства Лидия мечтала о балете - постоянно танцевала, придумывала собственные движения, ходила на спектакли и могла подолгу смотреть на артистов. Но мама была категорична: балета не будет. В Минск семья переехала, когда Лидия училась в седьмом классе. Здесь через какое-то время ее детская мечта неожиданно получила продолжение. Правда, не на балетной сцене, а в спортивном зале. Она случайно попала в художественную гимнастику.





- Я даже не знала, что существует такой вид спорта! Меня позвала одна девочка на тренировку, я пришла посмотреть и буквально влюбилась. Гимнастика заменила мне балет: там я смогла реализовать свою любовь к танцу, почувствовала себя на своем месте.

Спортивная карьера развивалась стремительно. Всего за несколько лет Лидия стала мастером спорта, вошла в сборную команду республики по художественной гимнастике, за которую выступала на протяжении шести лет. Спортивная карьера развивалась стремительно. Всего за несколько лет Лидия стала мастером спорта, вошла в сборную команду республики по художественной гимнастике, за которую выступала на протяжении шести лет.





С выбором профессии Лидия определилась не сразу. Мама хотела, чтобы дочь пошла в педагогический институт. Но девушка решила иначе.





- Сказала, что иду в мединститут. Она даже испугалась: конкурс большой, разве ты поступишь? А я была уверена, что пройду. У нас в школе преподавали замечательные учителя, особенно сильные по тем предметам, которые требовались для поступления. Я набрала 18 баллов при проходном 17.





После окончания института Лидия пять лет работала в медицине, а после ушла в биохимию: работала на кафедре спортивной физиологии и спортивной биохимии Института физической культуры, специализировалась на изучении состояния спортсменов по показателям крови.





Решение стать монахиней не было для Лидии результатом долгих размышлений или заранее составленного плана.





- Меня часто спрашивают, в какой момент я поняла, что нужно идти в монастырь. А я даже не могу назвать его. Все получилось как-то незаметно. Знаете, как ручеек постепенно превращается в речку. Наверное, поворотным этапом стало знакомство с сестричеством милосердия. Моя подруга, которая раньше была тренером по гимнастике, сама стала сестрой милосердия и постепенно привлекла меня.





Семь лет Лидия была сестрой милосердия при обители. Постепенно привыкала к местному укладу, людям, самому служению и, хоть тогда еще не носила монашеской одежды, эта жизнь становилась для нее все ближе. Так шаг за шагом наша героиня подошла к главному выбору своей жизни и приняла постриг с именем Мария.

Свое призвание матушка Мария видит прежде всего в помощи людям. Уход в монастырь для нее никогда не означал закрытости от мира - напротив, молитва стала главной опорой для служения ближним. Свое призвание матушка Мария видит прежде всего в помощи людям. Уход в монастырь для нее никогда не означал закрытости от мира - напротив, молитва стала главной опорой для служения ближним.





- Моя миссия началась еще с сестричества милосердия и продолжается до сих пор. Помогаю людям разбираться в своей жизни, в своих мыслях, в том, что их беспокоит. И через это привожу к Богу. Самое главное для монахини - чувствовать свою связь со Всевышним и помогать другим обрести ее, - говорит она.





Матушка Мария убеждена: счастье не означает отсутствия трудностей, огорчений или болезней. Человек может сталкиваться с испытаниями, но при этом сохранять мир в душе, если понимает, что жизнь не случайна и у каждого события есть свой смысл.





- Все мы стремимся к счастью. Но без Бога оно оказывается мимолетным: вспыхнет на миг - и все начинается сначала. А когда Бог в душе, человек даже перед лицом болезни или беды не теряет света и может улыбаться, потому что понимает: все дается не просто так.





Лидия Литвинова - герой нашего проекта "Белорусы в кадре". Поговорили о решении стать монахиней, принятии пострига и ее главном призвании.-0-





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