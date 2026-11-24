В 1996 году Татьяна Лукша работала учителем начальных классов в одной из минских школ. Минский государственный педагогический институт имени М. Горького к тому времени уже остался позади, а педагогический стаж составлял три года. Она только пришла в профессию, училась понимать детские характеры, находить общий язык с родителями, справляться с ежедневными заботами школьной жизни. "Это был стартовый этап в профессиональном плане. А в семейном плане мы с мужем воспитывали четырехлетнюю дочь", - рассказывает Татьяна.У нее была жизнь, знакомая многим молодым семьям: работа, домашние хлопоты, забота о ребенке, планы на будущее. Но середина 90-х заставляла думать не только о личном. Страна переживала сложный период после распада Советского Союза. Экономические трудности, политические споры, неуверенность в завтрашнем дне - все это ощущалось не где-то далеко, на страницах газет, а в разговорах коллег, родственников и знакомых."Атмосферу того времени помню очень хорошо. Для нас, граждан молодого суверенного государства, референдум был новым, еще не вполне освоенным, значительным и очень важным событием", - вспоминает собеседница.По ее словам, в общественных настроениях особенно заметным было желание мира и защищенности. Люди хотели определенности, надеялись, что политические решения помогут стране преодолеть кризис и выбрать дальнейшее направление развития.Республиканский референдум состоялся 24 ноября 1996 года. На голосование выносились вопросы, касавшиеся, в частности, изменений Конституции, даты Дня Независимости, продажи земли и отмены смертной казни.Для Татьяны Лукши день голосования остался в памяти прежде всего как день активного участия людей. Она вспоминает разговоры на участках, обсуждения среди коллег и родственников, общее ожидание, что мнение граждан будет услышано. "Мы были настроены на то, что наши голоса будут услышаны, наше волеизъявление будет учтено при определении дальнейшей модели развития государства. Именно так и произошло", - говорит она.Спустя годы Татьяна оценивает результаты референдума положительно и считает, что многие надежды того времени оправдались. "Появилось четкое понимание, что нас ожидает впереди, каковы перспективы развития образования и государства в целом", - говорит она о том, что почувствовала после голосования.За три десятилетия изменилась не только сама Татьяна Лукша. Другой стала школа, изменились требования к педагогу, содержание учебного процесса и роль руководителя учреждения образования. В середине 1990-х она была учителем начальных классов. Сегодня директору необходимо одновременно следить за качеством образования, воспитательной работой, безопасностью учащихся, цифровизацией, профориентацией и взаимодействием с родителями. Школа все чаще становится пространством, где ребенок не только получает знания, но и учится общаться, принимать решения, понимать свою ответственность перед обществом."С учетом произошедших за последние 30 лет изменений в обществе в образовании на первый план выходят воспитательный потенциал образовательного процесса, совершенствование идеологической работы, повышение уровня безопасности учащихся, цифровизация обучения", - отмечает Татьяна.Одним из значимых изменений собеседница считает развитие единой системы воспитательной работы. В школах действуют детские и молодежные объединения, ученическое самоуправление, военно-патриотические клубы, тематические проекты и программы. Большое внимание уделяется гражданско-патриотическому воспитанию, уважению к историческому прошлому и семейным традициям.Изменились и возможности для молодых педагогов: развиваются программы наставничества, предусмотрены стимулирующие выплаты и другие меры поддержки. Для Татьяны Лукши это особенно важно - она хорошо помнит собственное начало профессионального пути и знает, насколько необходима молодому специалисту поддержка опытных коллег.Гимназия тоже прошла большой путь. Коллектив и учащиеся добивались результатов, которые отмечались органами управления образованием. 2025 году гимназия получила знак "Лучшее учреждение общего среднего образования (гимназия) города Минска". Для руководителя такие достижения - не просто награды на стенде. За ними стоят ежедневная работа учителей, старания учеников, поддержка родителей, общие усилия людей, которые проводят в школе значительную часть своей жизни.Оглядываясь на результаты референдума, Татьяна говорит, что ее оценка с годами не изменилась, а уверенность в сделанном тогда выборе укрепилась. В числе последствий тех событий она называет политическую стабильность, социально-экономическое развитие и возможность строить планы на будущее. Это ее личная оценка, основанная на прожитых годах и собственном опыте. "Я убеждена, что я, как и большинство граждан Беларуси, сделала правильный выбор", - отмечает собеседница.Если бы сегодня ей представилась возможность обратиться к себе - молодой учительнице из 1996 года, она, вероятно, не стала бы рассказывать о будущих должностях и достижениях. Скорее, сказала бы не оставаться в стороне от жизни страны, не быть равнодушной к судьбе семьи и своего народа, помнить об ответственности каждого человека."Призвала бы коллег, знакомых не быть безразличными к судьбе страны, народа, семьи, принимать непосредственное участие в определении будущего и помнить, что от выбора каждого зависит стабильность и процветание нашей Родины", - говорит Татьяна.Сегодня школьники узнают о событиях 90-х годов на уроках истории, работают с учебниками и документами, обсуждают государственное устройство страны. Но, убеждена директор, одних дат и определений недостаточно. Чтобы прошлое стало понятным, о нем нужно говорить через человеческие истории - через опыт родителей, бабушек и дедушек, через воспоминания тех, кто сам пережил непростые годы."Разговор нужно вести на живых примерах, связанных с историей семьи учащихся. Старшее поколение пережило непростой период первой половины 90-х и может сравнить, что было до референдума и что изменилось после него", - считает она.Татьяна Лукша хочет передать новому поколению историческую память, уважение к прошлому и традициям белорусского народа, чувство гражданской ответственности и активную жизненную позицию. Но, пожалуй, самый важный урок, который она формулирует, прост и понятен без сложных политических терминов: нельзя быть равнодушным к тому, что происходит вокруг.Тридцать лет назад она пришла голосовать как молодая мама и начинающий педагог. Сегодня, рассказывая про этот день, она говорит уже как руководитель, наставник и человек, который видел, как взрослеют поколения учеников, как меняется школа и как складывается собственная судьба. Ее личная история вместила в себя целую профессиональную жизнь - от первого школьного класса до кабинета директора. И, возможно, именно в этом для нее главный смысл прожитых лет: решения, которые кажутся большими и государственными, в конечном счете входят в обычную человеческую жизнь. В нее - через семью, работу, возможности детей, планы и надежды. А будущее страны каждый день продолжается в школьном классе, где учитель открывает дверь и встречает новое поколение.-0-