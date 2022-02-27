Врач: практика голосования ковид-пациентов на дому полностью оправдана

27 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Практика голосования ковид-пациентов на дому полностью оправдана. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал член участковой комиссии закрытого участка для голосования на референдуме №42, расположенного в Могилевской городской больнице скорой медицинской помощи, врач-нейрохирург Игорь Беленков.

"Наша выездная бригада сегодня посетит на дому 12 человек - ковид-пациентов, которые изъявили желание проголосовать на референдуме, - рассказал Игорь Беленков. - Это люди, закрепленные за Могилевской центральной поликлиникой №1. Мы посещаем голосующих с выносной урной по отделениям, а также выезжаем к ковид-пациентам на дом. Практика выезда к людям, которые хотят проголосовать по месту жительства, полностью оправдана. Они нас встречают с хорошим настроением, доброжелательно".

Игорь Беленков отметил высокую активность могилевчан на референдуме: процент тех, кто сегодня проголосовал в отделениях, очень большой. По сравнению с предыдущими электоральными кампаниями желающих выразить свое волеизъявление намного больше. Люди полностью информированы об этом политическом событии и понимают свою гражданскую ответственность.

На закрытом участке для голосования на референдуме №42 голосуют люди, находящиеся на стационарном лечении в городской больнице скорой медицинской помощи. По состоянию на 8.00 27 февраля в списки включены 98% от всех госпитализированных. Пациенты, поступившие в больницу сегодня с 00.00, также смогут принять участие в голосовании: они будут включены в дополнительные списки.

К пациентам с ковид-инфекцией, подавшим заявки для голосования на дому, поедут специализированные медицинские бригады. В настоящее время их сформировано три. Члены участковой комиссии, которые войдут в эти бригады, будут полностью экипированы средствами индивидуальной защиты. Таких заявок немного, но на референдуме важен каждый голос, поэтому важно предоставить людям возможность выполнить свой гражданский долг, считают в участковой комиссии.-0-

Фото Олега Фойницкого