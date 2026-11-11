Врач-гигиенист рассказала, как укрепить иммунитет в осенне-зимний период

Врачи отмечают: беречь свое здоровье и укреплять иммунитет нужно в любом возрасте. Особенно важно это делать в межсезонье и период приближающихся холодов.





- В эту пору иммунитет ослабевает и организм особенно нуждается в поддержке, - уточняет врач-гигиенист санитарно-эпидемиологического отдела ГУ "Центр гигиены и эпидемиологии Ленинского района г. Минска" Наталия Чернявская и подчеркивает, что в числе основных причин снижения защитных функций организма - пониженная физическая активность, избыточный или недостаточный вес, стрессы, дефицит витаминов и микроэлементов, а также недосыпание.





Что на тарелке?

Первую строчку в этом перечне правил занимает питание. Наше здоровье во многом зависит от того, какие именно продукты мы выбираем.





- Разнообразное и в то же время умеренное питание играет ключевую роль не только в укреплении иммунитета, но и сохранении активного долголетия, высокой умственной и физической работоспособности и предотвращении различных болезней, - поясняет врач. - Важно, чтобы в рационе присутствовали полноценные белки животного и растительного происхождения.





Строительный материал для нашего организма - нежирные сорта мяса и рыба, бобовые культуры. В этот же список включаем кисломолочные продукты, особенно кефир, творог, твердые сыры.





- Стараемся отдавать предпочтение растительным продуктам. Не менее двух раз в неделю в рационе должны быть рыбные блюда и морепродукты, богатые йодом, полноценными белками и полиненасыщенными жирными кислотами. Рекомендуемый объем потребления овощей и фруктов - не менее 400 граммов в день, только желательно не на ночь, - советует специалист. - Больше используйте в пищу различных каш, хлеб с отрубями или ржаной. Также включите в питание продукты, которые обогащены пищевыми волокнами. Это пшеничные и овсяные отруби, цельные злаки, фасоль, зелень, капуста, а еще яблоки, груши, ягоды, семечки и орехи, сухофрукты.





Важно поддерживать водный баланс организма: пить 1,5-2 литра чистой воды в день.





Спать пора

Следующую строчку в нашем списке занимает сон, который необходим для нормального функционирования всех систем организма, эффективной работы и хорошего настроения. По словам эксперта, качество сна во многом зависит от работы ночных гормонов.





- Мелатонин - главный гормон сна, выполняющий множество важных функций, в числе которых регулирование суточного ритма. Кроме того, он обладает антиоксидантной активностью, необходимой для сохранения здоровья, - поясняет собеседница и уточняет, что для нормальной выработки мелатонина важно соблюдать некоторые условия. - В комнате, где вы спите, должно быть темно, такого эффекта помогут добиться плотные шторы. Днем или в светлых помещениях мелатонина вырабатывается мало.

Что касается времени сна, то у каждого человека есть свои биологические часы.





На зарядку становись!

Как отмечает собеседница, чтобы иметь стройную фигуру, красивую кожу, подтянутое тело и в целом хорошее здоровье, необходима физическая или двигательная активность.





- Доказано, что большая часть болезней современного человека связана с низкой физической активностью (гиподинамией). Это не значит, что всем поголовно нужно податься в большой спорт! Достаточно просто ввести в привычку ходьбу, утреннюю зарядку, особенно на свежем воздухе, а еще производственную гимнастику на рабочем месте, - уточняет она.





Наиболее простой, естественный и доступный вид физической активности - пешие прогулки на свежем воздухе, особенно перед сном. Длительные - в выходные дни. Ходьба улучшает поступление кислорода в организм, насыщает органы и ткани, стимулируя при этом работу всех систем. Она улучшает умственную деятельность, обменные процессы и приводит к снижению риска хронических заболеваний.





Немаловажная роль на пути к укреплению иммунитета отводится приему витаминов - химических соединений, которые нужны нашему организму для полноценного развития.





- В основном полезные вещества не синтезируются в организме человека, а поступают вместе с пищей, - поясняет эксперт, уточняя, что витамины обладают высокой биологической активностью. Однако принимать их следует умеренно, лучше проконсультироваться с врачом.





| Марина Валах, газета "7 дней"; фото из открытых интернет-источников.





По словам собеседницы, есть ряд способов и возможностей, которые позволяют нам повысить иммунитет и тем самым защитить организм от инфекций, особенно это касается осенне-зимнего периода.- Утром натощак рекомендуется принимать стакан питьевой воды комнатной температуры, а также в промежутках между приемами пищи, - уточняет врач и дополняет, что на протяжении дня можно несколько раз пить зеленый чай и клюквенный морс.- Старайтесь ложиться спать в одно и то же время. Продолжительность сна должна быть не менее 7-8 часов. Накануне вечером примите горячую ванну или теплый душ, выпейте травяного чая или подогретого молока с медом, - делится Наталия Чернявская. - Не менее важно наличие необходимого количества серотонина и триптофана, которые содержат калий и магний, способствующие хорошему сну. Увеличить их концентрацию можно с помощью продуктов питания: бананов, киви, вишни, молочных продуктов, яиц, миндальных орехов, семян тыквы.