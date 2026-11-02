"Возможность для студентов познакомиться с мастерами кино". Гендиректор "Беларусьфильма" о "Лістападзе" 

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский международный кинофестиваль "Лістапад" позволяет студентам познакомиться с мастерами кино и задать вопросы режиссерам и операторам. Таким мнением поделился генеральный директор национальной киностудии "Беларусьфильм" Дмитрий Семенов перед круглым столом в Исполкоме СНГ, передает корреспондент БЕЛТА."Кинофестиваль "Лістапад" является важной площадкой. Программа фестиваля наполнена различными мастер-классами, творческими встречами, что позволяет нашим студентам познакомиться с мастерами кино и анимации и задать вопросы кинорежиссерам и операторам, а нашим мэтрам поделиться своим опытом с подрастающими, будущими кинематографистами", - сказал Дмитрий Семенов.По его мнению, сегодня взаимодействие в области образования молодых кинематографистов стран-участниц СНГ - это очень важная тема. "Можно приобрести дорогостоящее оборудование, построить масштабные павильоны, но если мы не будем иметь людей, которые могут этим управлять и производить картины, то, конечно, это все не имеет смысла", - добавил он.Дмитрий Семенов подчеркнул, что примером успешного совместного проекта стал фильм под рабочим названием "Высота", который объединил кинематографистов из семи стран СНГ. Съемки проходили на территории Беларуси на натурной площадке под Смолевичами. Там представители разных стран делились своим опытом, профессионализмом, мастерством. Молодые кинематографисты смогли получить образование не в аудиториях, а конкретно на практических занятиях прямо во время съемок."Более того, киностудия "Беларусьфильм" тесно сотрудничает с нашей Академией искусств. В ряде проектов, которые мы снимали, студенты принимали участие не просто как практиканты, а уже как специалисты. Более того, они переходили с одного проекта на следующий. Получается, после выпуска из Академии искусств к нам придут готовые специалисты, которые понимают, как устроена жизнь на киностудии и организован у нас съемочный процесс. Они будут знать все тонкости нашей профессии", - добавил генеральный директор Национальной киностудии.Он уверен, что тесное взаимодействие между учреждениями образования поможет студентам стран-участниц СНГ учиться у лучших профессионалов, обмениваться опытом, участвовать в круглых столах, дискуссиях, мастер-классах и применять полученные знания у себя в стране. Уже намечены пути для того, чтобы углубляться во взаимодействие в сфере образования. В перспективе - развитие совместной образовательной экосистемы, которая позволит углубить знания и посмотреть, как устроен кинематограф в странах СНГ.-0-