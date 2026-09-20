Возможен ли коммунизм в XXI веке, объяснил первый секретарь ЦК КПБ





"Коммунизм может быть, но при условии единства. Единство мыслей, глубокого осознания ситуации и понимания того, что кроме социалистической идеи на этом непростом этапе развития наш мир от глобального апокалипсиса ничто не может отвести. Социализм - единственная альтернатива. Для меня достаточно яркий пример не коммунизма, но уже состоявшегося социализма, - Северная Корея. Мы вернулись из официального визита в Корейскую Народно-Демократическую Республику, где проводили встречи, в том числе, можно сказать, на самом высоком уровне. Заключали соглашение о сотрудничестве между Компартией Беларуси и Трудовой партией Кореи. Его подписывал соратник Ким Ир Сена, который лично его знал и в настоящее время - заведующий международным отделом ЦК ТПК. И вот как раз таки на примере Кореи мы можем сказать, что это страна победившего социализма", - рассказал Сергей Сыранков.





Он также пояснил, какова сегодня позиция белорусских коммунистов. "Берем понемножку у тех государств, во главе которых стоят партии коммунистического, социалистического, рабочего, трудового толка. Благодаря опыту политической борьбы, социально-экономических преобразований они показали свою состоятельность, чтобы интегрировать в укрепление социально-политического, экономического курса нашего Президента. Тот лозунг, с которым мы шли на выборы - не вместо, а вместе, - это не лозунг под конкретную электоральную кампанию, это то, что мы до сих пор благодаря команде ЦК и партактивов по всей стране воплощаем в жизнь", - подчеркнул Сергей Сыранков.-0-