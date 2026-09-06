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"Вот вам готовый переговорщик". Политолог предложил ЕС новую кандидатуру для диалога с Россией 

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
06 сентября 2026, 16:34

"Вот вам готовый переговорщик". Политолог предложил ЕС новую кандидатуру для диалога с Россией 

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
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6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер является достойным кандидатом на роль переговорщика в диалоге между Европейским союзом и Россией. Такое мнение в проекте БЕЛТА "В теме" высказал политолог, руководитель Центра по сбору политической информации (Россия) Алексей Мухин.
"Барт де Вевер очень здравомыслящий, прагматичный политик, на мой взгляд. Когда западники пытаются найти человека, который бы стал медиатором, то есть человеком, который будет общаться с Российской Федерацией, я на экспертном треке уже давно топлю за него. Это единственный человек в Европейском союзе, с которым Российской Федерации есть смысл разговаривать", - считает Алексей Мухин. Политолог напомнил, что львиная доля заблокированных в Евросоюзе средств Центробанка России находится в брюссельском депозитарии Euroclear. Барт де Вевер заявляет, что прямая конфискация или экспроприация основной суммы невозможны. Бельгийские власти опасаются масштабных и бесконечных судебных исков со стороны России, способных привести к банкротству депозитария, так как сумма сопоставима с годовым бюджетом всей Бельгии. В то же время многие страны ЕС призывают изъять российские активы.

"Он пока стоит на страже этих денег. Но не из-за того, что любит Россию. Возможно, он ее даже не любит. Но он совершенно четко дает понять, что этого не будет, потому что это акт воровства, нельзя это делать. И в этом смысле он должен вызывать у российского руководства некоторое уважение. С ним можно разговаривать. Поэтому, если европейские коллеги все-таки решат выделить из своей среды переговорщика, вот вам готовый переговорщик. Не надо ничего думать. Это человек, который принципиален и который стоит на страже интересов своей собственной страны. Потому что он прямо предупредил: изъятие золотовалютных резервов России приведет к состоянию войны с Россией и к такому кризису мировых финансов и, в частности, бельгийских финансов, что Бельгия может не выжить как государство. Поэтому этот человек защищает национальные интересы своего государства. Это вызывает уважение", - сказал Алексей Мухин.

Он добавил, что нынешний премьер-министр Бельгии - это пока единственный хороший пример, но как только с европейского политического небосклона сойдут люди, которые насквозь пропитаны коррупцией и лицемерием, появятся и другие кандидатуры.-0- 
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