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Восстановление добрососедских отношений с Латвией. Какими способами это сделать, обсудили в ПГУ

Опубликовано:

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Общество
11 сентября 2026, 09:34

Восстановление добрососедских отношений с Латвией. Какими способами это сделать, обсудили в ПГУ

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
11 сентября, Новополоцк /Корр. БЕЛТА/. В Полоцком государственном университете имени Евфросинии Полоцкой (ПГУ) состоялся круглый стол "Латвия - Беларусь: конфронтация vs диалог" с участием экспертов, политологов и студентов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Мероприятия проводилось для открытого, академического и прагматичного анализа белорусско-латвийских взаимоотношений и поиска возможных точек соприкосновения для снижения напряженности. Политолог, кандидат исторических наук Алексей Беляев заявил, что Латвия несколько лет назад выбрала конфронтационный путь.

"Еще до 2020 года наши отношения не были очень дружелюбными, но были в стиле здорового прагматизма. В основе наших отношений лежала в первую очередь экономика. Беларусь достаточно успешно использовала транзитный потенциал Латвии. Вместе с литовским портом Клайпеда также использовались и латвийские порты для перевалки белорусских грузов, калия, зерна. И это было взаимовыгодное сотрудничество. Латвия получала немалые деньги за транзит, поэтому для них это было интересно. Если говорить о торговле товарами, то в Беларуси до 2020 года был серьезный профицит. Мы торговали с Латвией, поставляя туда значительно больше товаров, чем Латвия продавала нам. То есть они нуждались в высокотехнологичной продукции белорусских предприятий, продукции с высокой добавленной стоимостью, которая была дешевле европейских товаров, поэтому латышам было выгоднее покупать у нас. И вот этот здоровый экономический прагматизм был уничтожен нездоровыми политическими амбициями. В 2020 году латвийское правительство заняло абсолютно ненормальную позицию, оно заявило о непризнании белорусских выборов, начало у себя в информационном пространстве распространять ложные представления о происходящих в Беларуси событиях, а затем пошло по пути политических провокаций", - заявил эксперт.
Он отметил, что конфронтация усилилась после 2022 года, когда Беларусь стали называть соагрессором России. "Выступать в Латвии, находясь на территории страны, за добрососедские отношения с Беларусью опасно, поскольку за это сразу же можно попасть под уголовное преследование. Это не могут делать ни средства массовой информации, ни политические деятели. Если мы в Беларуси призываем латвийское правительство одуматься, демонстрируем свою открытость через деятельность безвиза, предлагаем гражданам Латвии на уровне так называемой народной дипломатии просто приехать и посмотреть, как на самом деле обстоят дела в Беларуси, то, к сожалению, в самой Латвии сегодня в отношении нас ведется дискредитирующая информационная кампания", - сказал политолог.
Он добавил, что Латвия за последние пять-шесть лет резко нарастила количество военных маневров. "Если раньше было около 10 учений в год, сегодня речь идет о 20-30 учениях. И это учения не только и не столько с латвийскими военными, сколько с привлечением широкого натовского контингента. На территории страны размещены представители Канады, Дании, там находятся американские войска по ротации. Латвия в рамках этих учений откровенно отрабатывает действия наступательного характера, - проинформировал политолог, отметив, что сейчас в соседнем государстве проходят учения, в которых задействованы более 12 тыс. военнослужащих из разных стран НАТО. - Параллельно с этим Латвия создает на границе пункты контрмобильности, складирует там "зубы дракона", различные загородительные приспособления с целью быстрого развертывания в случае военного конфликта".
По словам Алексея Беляева, соседняя страна не делает попыток вступить в конструктивный диалог. Он напомнил, что в начале августа Латвия в одностороннем порядке и без предупреждения закрывала единственный действующий на границе с Беларусью пункт пропуска "Патерниеки", но через несколько дней была вынуждена открыть. 

"Это все попытки лишить собственное население возможности получать правдивую информацию о Беларуси. Недружественным шагом является и сокращение транспортного сообщения между нашими странами. В январе 2027 года Латвия планирует прекратить регулярные автобусные перевозки. Я хочу подчеркнуть, что во всех этих действиях со стороны Беларуси никогда не было никаких встречных шагов или провоцирующих моментов. Это не Беларусь закрывает границу, не Беларусь сокращает торгово-экономические отношения, не Беларусь развивает военную истерию. А с нашей стороны, со стороны Министерства иностранных дел и высшего руководства, в том числе Президента Беларуси Александра Лукашенко, всегда звучало предложение хотя бы нормально торговать. То есть хотя бы с точки зрения прагматизма две соседние страны должны жить в каких-то человеческих отношениях. К сожалению, мы пока на свои призывы ответа не видим", - сказал политолог.

На круглом столе эксперты также обсудили, имеет ли конфронтации Латвии и Беларуси исторический контекст или вытекает из текущих политических причин. Участники мероприятия заявили, что руководство соседней страны в последнее время нередко использует и искажает исторический контекст для пропаганды и запугивания своих граждан, говоря, что если кто-то поедет в нашу страну, то рискует не вернуться назад. Вместе с тем люди, регулярно посещающие нашу республику, видят совершенно иную картину - открытость, добросердечие и готовность как нашего народа, так и руководства Беларуси гостеприимно принимать иностранцев на нашей территории. Кроме того, Алексей Беляев рассказал, что в Латвии русскоговорящее население испытывает на себе давление и притеснение, многие, не выдерживая такого прессинга, попросту собирают чемоданы и едут в Беларусь или Россию.
Сотрудник центра международных исследований БГУ Ольга Леоновец рассказала, что если раньше существовали тесные контакты на уровне регионов, в культурной и образовательной сферах, в бизнес-кругах, то "сейчас дипломатические контакты носят ограниченный характер, межправительственные механизмы практически не работают".

На круглом столе также обсудили, как политика латвийского правительства влияет на граждан, у которых в Беларуси остались родственники, какая информационная война ведется на территории Латвии против Беларуси, а также возможно ли в будущем восстановить экономическое сотрудничество с соседом. "У нас есть люди, которые готовы включиться в эту работу. Власть Беларуси во главе с Президентом нацелена на диалог, установление конструктивных дипломатических взаимоотношений. Нужно достучаться до той стороны, которая нас пока не слышит. Есть надежда, что все изменится", - сказал Алексей Беляев.
Ректор ПГУ Юрий Романовский подчеркнул, что диалог можно наладить при большом желании обеих сторон. "Соседей не выбирают, они нам даны от Бога. И хотим или не хотим, но все равно будем жить рядом. В Латвии немало политических сил, которые заинтересованы именно в диалоге. Приезжайте, мы готовы стать площадкой любых сложных вопросов. Мы за диалог", - резюмировал он.
В ближайшее время на базе вуза состоится второй этап круглого стола "Беларусь - Латвия", к которому приглашаются все желающие с латвийской стороны.-0-

Фото Александра Хитрова
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