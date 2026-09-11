Воссоединение земель, связь поколений. Что обсудили участники марафона "17 граней единства" в Миорах

Также свое мнение о Дне народного единства высказал эксперт в области национальной безопасности Александр Тищенко. "Мы еще учимся этот день отмечать и праздновать. Чтобы он стал всенародным, надо еще приложить усилия. Я вижу долгий путь, но он будет красивый, мудрый, поучительный", - сказал он.-0-

Фото газеты "Миорские новости" Фото газеты "Миорские новости"

11 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В рамках общественно-политического марафона "17 граней единства" в Миорах состоялась диалоговая площадка "История как урок и ориентир", сообщает корреспондент БЕЛТА.Диалоговая площадка, организатор которой РОО "Белая Русь", прошла на базе ООО "Металлопрокатная компания".Говоря о Дне народного единства, председатель Витебского областного Совета депутатов Дмитрий Демидов отметил, что этому празднику предшествовала очень сложная и трагическая история. "История разделения нашего народа, которое практически все наши семьи ощутили на себе. И моя семья в том числе не исключение. Но так история повернулась, что наш народ не утратил ни свою самобытность, ни свою культуру, ни свой язык, ни свои традиции. 17 сентября 1939 года началось освободительное движение Красной армии, в результате которого мы стали опять одним народом, одной большой семьей. И это положило основы нашей независимости, государственности. Мы уверенно можем говорить, что белорусы состоялись как нация, что мы строим по-настоящему независимое государство. Мы самодостаточны, мы производим все для себя. Наш труд нацелен на то, чтобы сделать нашу страну богаче, лучше, чтобы наша страна была уютнее для всех нас и для наших внуков", - отметил Дмитрий Демидов.Он добавил: мы должны помнить, что мы - народ с многовековой историей, на долю наших предков выпали сильнейшие испытания. "Несколько раз мы стояли на грани уничтожения - как физического истребления, так и этнического как нации. Были удары по нашей культуре, самобытности, но наши предки все это выдержали. Никому не удалось поставить их на колени благодаря тому, что они сохраняли в себе единство, сплоченность. Все эти ценности делают нас белорусами. И, конечно же, мы должны помнить, что мы - не венец творения, а связующее звено между прошлым и будущим, что мы получили нашу землю, нашу Родину по наследству от наших дедов и прадедов и обязаны ее приумножить, приукрасить и вновь передать своим детям и внукам. Не должна прерываться история каждой семьи, не должна прерываться история нашего народа", - подчеркнул Дмитрий Демидов.Желающие задали спикерам возникшие вопросы. Их интересовало, какие места и события Витебщины отображают воссоединение белорусских земель, какой смысл вложен в понятие "народное единство" и что объединяет современную молодежь с поколением комсомольцев и др.