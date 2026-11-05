Воспитанники профсоюзных спортшкол завоевали 24 международные награды в октябре

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восемь золотых, семь серебряных и девять бронзовых медалей завоевали в октябре воспитанники профсоюзных спортивных школ. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.



Белорусские спортсмены успешно выступили на международных соревнованиях по самбо, кикбоксингу, боксу, таиландскому боксу, различным видам борьбы и тяжелой атлетике. Награды завоевали представители Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областей. В числе призеров - учащиеся спортивных школ, созданных при первичных профсоюзных организациях, а также учреждений, учредителем которых выступает Федерация профсоюзов Беларуси.



Как отметила директор Спортивного клуба ФПБ Беларуси Елена Скрипчик, за каждой наградой стоят месяцы тренировок, работа тренеров и целеустремленность самих спортсменов. "24 медали, завоеванные в прошлом месяце, подтверждают, что мы двигаемся в правильном направлении. За каждой наградой стоит не только личная победа спортсмена, но и вклад большой команды, которая помогает ему идти к своей цели и достойно представлять Беларусь на международной арене", - подчеркнула она.



Поддержка и развитие детско-юношеского спорта остаются одним из важных направлений работы профсоюзов. В спортивных школах, действующих во всех регионах страны, занимаются около 30 тыс. детей и подростков. Здесь развивают 52 вида спорта. Наиболее массовые направления - футбол, легкая атлетика, гребля на байдарках и каноэ, вольная борьба.



Для воспитанников создают условия для тренировок, помогают приобретать спортивный инвентарь и экипировку, организуют участие в соревнованиях разного уровня. Спортсменов, показывающих высокие результаты, передают на следующий этап подготовки.



По данным Федерации профсоюзов, каждый четвертый спортсмен, зачисленный в национальные команды Беларуси по видам спорта, является воспитанником профсоюзной спортивной школы.-0-