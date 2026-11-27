Встреча продолжает цикл парламентских чтений, приуроченных к 30-летию Палаты представителей. Ранее эти мероприятия прошли в Полоцком государственном университете имени Евфросинии Полоцком, где участники обсудили истоки белорусского народовластия - от вечевых традиций до начала XX века. В Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны парламентарии и историки вспомнили о вкладе депутатов Верховного Совета БССР первого созыва в Победу и послевоенное восстановление страны.-0- Встреча продолжает цикл парламентских чтений, приуроченных к 30-летию Палаты представителей. Ранее эти мероприятия прошли в Полоцком государственном университете имени Евфросинии Полоцком, где участники обсудили истоки белорусского народовластия - от вечевых традиций до начала XX века. В Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны парламентарии и историки вспомнили о вкладе депутатов Верховного Совета БССР первого созыва в Победу и послевоенное восстановление страны.-0-





Фото Николая Петрова

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Государственной думы Федерального собрания РФ Вячеслав Володин в видеообращении, которое показали на парламентских чтениях в Палате представителей, поздравил Национальное собрание Беларуси с 30-летием, передает корреспондент БЕЛТА."30 лет назад состоялся референдум об изменении Конституции Республики Беларусь. По его итогам был сформирован двухпалатный парламент - Национальное собрание Республики Беларусь, состоящий из Палаты представителей и Совета Республики", - напомнил Вячеслав Володин.Председатель Госдумы отметил, что вместе с белорусскими коллегами члены Федерального собрания строят Союзное государство. "Мы делаем все для того, чтобы граждане наших стран от этого выиграли, действуем в интересах своих государств, постоянно находимся в диалоге. Поэтому поздравляем наших коллег с таким событием. Надеемся на дальнейшее плодотворное взаимодействие в интересах наших граждан. И, конечно, постараемся со своей стороны делать все для того, чтобы отношения развивались", - резюмировал спикер.В Палате представителей проходят парламентские чтения на тему "Национальное собрание Республики Беларусь - история и современность (с 1996 года по настоящее время)". В мероприятии примут участие депутаты Палаты представителей первого - восьмого созывов. Программа чтений включает ряд тематических докладов. В частности, темами выступлений станут формирование правового фундамента суверенной Беларуси и реализация итогов референдума 2022 года в законотворческой деятельности.