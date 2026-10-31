Волна протестов в Сербии - разовая? Мнение эксперта

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В проекте БЕЛТА "В теме" доктор политических наук, профессор Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Елена Пономарева высказала мнение о том, во что искренне верят представители движения "Студенческий список" в Сербии, победившие на парламентских выборах, а также о том, разовая ли волна протестов в стране.Говоря о результатах парламентских выборов в Сербии, Елена Пономарева отметила, что ситуация очень сложная. "Учитывая опыт даже визуальный, личный, который мы наблюдали в разных частях постсоветского пространства, говорит о очень многих параллелях. Среди представителей "Студенческого списка" очень много людей, которые искренне верят и надеются, что новая власть, за которую они так бились долго, в течение двух лет ходили по улицам и так далее, будет по-настоящему демократической, по-настоящему Сербия обретет суверенитет, свободу, независимость, что реально не будет никакой коррупции в стране, что будут работать нормально, адекватно суды, что будет реальной свобода средств массовой информации", - сказала доктор политических наук."Хотя о какой свободе СМИ можно говорить в Сербии, когда, например, представителю крупнейшей структуры, которая выходит на выборы, именно Александру Вучичу, одно из телеагентств (N1) отказывает в возможности представить свою предвыборную программу. В то же время, буквально на следующий день после выборов, когда власть ни в коем случае не сопротивлялась, а сразу же признала итоги голосования, врываются в редакцию канала Informer TV, - отметила Елена Пономарева. - Главного редактора вытаскивают из студии. Он в прямом эфире обращается к полиции, чтобы она защитила членов редакции. Полиция приезжает, победившие представители "Студенческого списка" начинают фантастическую драку с полицейскими".Профессор МГИМО заметила, что радикализация может происходить и после выборов, при том, что та или иная партия или движение побеждает оппозиционное. "И сегодня уже многие представители "Студенческого списка" обратились к своим сторонникам прекратить акты насилия и вандализма, потому что по всей стране начинают громить офисы некогда правящей партии. Я уж про магазины не говорю, это вообще всегда приз "революционеров", - сказала Елена Пономарева."Разовая протестная волна в рамках отстранения Вучича - да. Вучича отстранили. Но то, что на Балканах на этом дело все закончится, я очень сомневаюсь", - сказала доктор политических наук.Елена Пономарева предположила, что пройдет буквально полгода-год, сформированная новая власть Сербии поработает и многое станет ясно для романтиков и искренних патриотов. "Вполне возможна и новая волна беспорядков", - сказала она.-0-