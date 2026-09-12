Волков на встрече с делегацией СК России отметил готовность совместно противостоять новым вызовам

Рабочая встреча прошла в центральном аппарате Государственного комитета судебных экспертиз. Визит российских коллег стал продолжением конструктивного и многолетнего взаимодействия ведомств, объединенного общей задачей - обеспечением законности, объективности и национальной безопасности двух стран.
Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества, обменялись мнениями о направлениях развития и наметили перспективы совместной работы.
Председатель ГКСЭ Алексей Волков обратил внимание, что плодотворное сотрудничество Госкомитета судебных экспертиз Беларуси и Следственного комитета России - это не только отлаженное рабочее взаимодействие, но и прочная основа для дальнейшего совместного противостояния существующим угрозам, которые в современном мире приобрели транснациональный характер. "Взаимное доверие и готовность вместе находить решения в противостоянии новым вызовам - залог успеха в борьбе с преступностью", - подчеркнул он.
Участники встречи выразили готовность в дальнейшем укреплять сотрудничество, основанное на профессионализме, взаимном уважении и добрых партнерских отношениях.-0-
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