Волков на встрече с делегацией СК России отметил готовность совместно противостоять новым вызовам





Председатель ГКСЭ Алексей Волков обратил внимание, что плодотворное сотрудничество Госкомитета судебных экспертиз Беларуси и Следственного комитета России - это не только отлаженное рабочее взаимодействие, но и прочная основа для дальнейшего совместного противостояния существующим угрозам, которые в современном мире приобрели транснациональный характер. "Взаимное доверие и готовность вместе находить решения в противостоянии новым вызовам - залог успеха в борьбе с преступностью", - подчеркнул он.

Участники встречи выразили готовность в дальнейшем укреплять сотрудничество, основанное на профессионализме, взаимном уважении и добрых партнерских отношениях.-0- Участники встречи выразили готовность в дальнейшем укреплять сотрудничество, основанное на профессионализме, взаимном уважении и добрых партнерских отношениях.-0-





Фото ГКСЭ

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси Алексей Волков на встрече с делегацией Следственного комитета России во главе с заместителем председателя Сергеем Горяйновым отметил готовность совместно противостоять новым вызовам, сообщили БЕЛТА в ГКСЭ.Рабочая встреча прошла в центральном аппарате Государственного комитета судебных экспертиз. Визит российских коллег стал продолжением конструктивного и многолетнего взаимодействия ведомств, объединенного общей задачей - обеспечением законности, объективности и национальной безопасности двух стран.Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества, обменялись мнениями о направлениях развития и наметили перспективы совместной работы.