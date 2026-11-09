Вольфович в Москве примет участие в серии мероприятий СНГ и ОДКБ

9 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович 9-11 ноября в Москве примет участие в серии мероприятий по линии СНГ и ОДКБ. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном секретариате Совета безопасности.



9 ноября Александр Вольфович участвует в 14-й встрече секретарей советов безопасности государств - участников СНГ. Мероприятие традиционно посвящено обсуждению актуальных вызовов и угроз международной и региональной безопасности. Ожидается, что участники встречи обменяются мнениями по проблематике внешнего вмешательства во внутренние дела независимых государств.



10 ноября госсекретарь примет участие в мероприятиях Международного форума обеспечения коллективной безопасности. В ходе мероприятия состоятся дискуссии по приоритетным вопросам обеспечения коллективной безопасности и налаживания многостороннего сотрудничества на пространстве Большой Евразии, а также ознакомление с экспозицией продукции, технологий и передового опыта по основным направлениям деятельности ОДКБ.



Помимо форума 10 ноября Александр Вольфович примет участие и в совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ, которое также пройдет в Москве.



В рамках мероприятия стороны обсудят обстановку в зоне ответственности ОДКБ и меры, направленные на нейтрализацию вызовов и угроз коллективной безопасности.



11 ноября госсекретарь будет участвовать в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.-0-