Как сообщалось, сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Владимира Белого начальником Генерального штаба Вооруженных Сил - первым заместителем министра обороны. Прежде Владимир Белый занимал пост заместителя министра обороны.-0-Читайте также:
Общество
28 сентября 2026, 18:10
Вольфович представил личному составу нового начальника Генштаба ВС - первого замминистра обороны
28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович представил личному составу нового начальника Генерального штаба Вооруженных Сил - первого заместителя министра обороны Владимира Белого. Об этом сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.
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