Вольфович оценил проверку силового блока по 10-балльной шкале 

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Давая оценку проверке боевой готовности, госсекретарь Совбеза заявил, что военнослужащие справились на 9,5 из 10.
"Проверки позволяют оценить степень управляемости, оснащенности, обученности и так далее. В условиях, когда действительность требует повышенного внимания к вопросам несения боевого дежурства, боевой службы, выполнения оперативно-разыскных задач, это наиболее оптимальный способ подготовить подразделения. Это самый лучший вариант подготовки нашего силового блока к выполнению задач по предназначению", - заявил в свою очередь заместитель главы Администрации Президента Павел Муравейко.-0-
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