По сельским советам проверены списки. В целом в Каменецком районе может быть сформировано около 16 отрядов народного ополчения. "У людей есть понимание, что это нужно и необходимо, независимо даже от того, что это приграничный район. Уточнены вопросы получения оружия, выдачи боеприпасов, проведения слаживания с личным составом отрядов народного ополчения", - добавил госсекретарь Совета безопасности.

В случае необходимости на отряды народного ополчения возлагаются задачи по охране общественного порядка и защите собственности граждан, предприятий и организаций. "Для этого людям будет выдаваться оружие и совместно с участковыми, оперативными сотрудниками территориальных органов МВД они будут выполнять эти задачи. Практически эту цепочку мы сейчас и отрабатываем", - акцентировал внимание Александр Вольфович.

По его словам, сегодня на местах приступят к реальному формированию отрядов народного ополчения. Завтра им будет выдано оружие, и под руководством сотрудников МВД, Департамента охраны с ними проведут занятия по боевому слаживанию. По итогам будет доложено о результатах. "Возникают определенные моменты, вопросы, которые мы сейчас помечаем. Отработаем для того, чтобы в последующем было понятно, кому, что и как делать. Самое главное, что я вижу сейчас: понимание есть у губернаторов, председателей райисполкомов, сотрудников территориальных органов МВД. Нет боязни и испуга, что что-то не получится. Все знают свои задачи и их выполняют. Это приятно отмечать", - пояснил госсекретарь Совбеза.